泡脚还是泡塑料袋？专家：这样操作可以不学

近日，一档旅行真人秀一上线后便吸“睛”无数，王俊凯、刘昊然、董子健三位少年的加盟不仅大展少年气，更是让粉丝们近距离看到了明星背后的日常生活。日前，王俊凯“脚套塑料袋泡脚”的视频片段更是引发热议，“冲”上了微博热搜。网友们纷纷调侃，“这是泡脚还是泡塑料袋呢”？

近些年，不少人都会将泡脚作为养生方式。有些人在家里准备了多功能的各式泡脚桶，而有些人选择去外面专门的足浴店。由于担心沐足时“光溜溜”的脚与脚之间不必要的交叉感染风险，不少店家都会选择给足桶先套上一层塑料袋，再注入泡脚水。这样既可以避免顾客们直接在同一个桶泡脚，也便于商家清洗。

从视频中不难看出，王俊凯先将双脚套进塑料袋中，再伸进了装满热水的塑料桶内开始“泡脚”。这样的做法似乎与平日里大众熟知的泡脚大相径庭，网友戏称，这难不成是在“蒸脚”吗？这样的操作能有啥用吗？

“这样泡脚肯定是没用的”，南京市中医院治未病中心主任中医师马书玖告诉记者，本身用塑料袋套在泡脚桶上泡脚就并不提倡，这样给脚套上塑料袋再伸进泡脚桶里就更是“无效养生”了。

“外面足浴店或许考虑到大家的心理上怕有交叉感染，也只是个权宜之计。”马书玖表示，如果不是食用级的或者是可降解的塑料袋遇到高温还可能会释放毒性物质。“而且塑料物质会闷气，并不透气，也不利于气血的循环。我们一般觉得泡足养生最好还是用比较卫生的木桶是最适宜的。”

■提醒

泡脚养生虽好，时间温度要记牢

泡脚，是一年四季都可以进行的养生小习惯。俗话说，“春节泡脚升阳固脱，夏季泡脚祛除寒湿。”在这四月天，泡脚也是可以坚持的。马书玖告诉记者，根据不同的季节以及个人不同的体质基础，搭配不同的中药方子可以更好地达到效果。如何泡脚才能保健养生呢？马书玖指出，泡脚可不是洗脚，首先温度要够，一般是42℃左右，不宜超过45℃。“可以放一些中药在里面，泡20-30分钟左右。”泡到怎样为宜？马书玖表示，泡到足背微微发红，人的后背也觉得发热，微微出点汗，这样才能起到一个泡足养生的作用。

不过，马书玖特别提醒，泡脚也有注意事项。“饭后半小时之内不要泡，会影响消化。12岁以下的儿童也不适宜用热水泡足，因为孩子的足弓还没有发育完善，热水泡脚可能会使韧带变松从而影响足弓的形成。严重的静脉曲张患者也不建议泡脚，可能会造成静脉瓣更加松弛。”此外，马书玖指出，老年人、心脑血管病人，泡脚的时间更要短一些，过长会加重心脏的负担，“最好控制在15-20分钟，温度千万不要超过42℃。” （通讯员 夏凡）