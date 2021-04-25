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一条条对照，你是胃癌高危人群吗？

2021年04月25日08:23 来源：扬子晚报

　　胃癌主要分为早期和中晚期。早期胃癌多无任何症状，也可能会有轻度的消化不良。然而一旦发展到了中晚期，就会因为胃癌引发相关并发症，导致一些症状。如溃疡的出血、贫血、面色苍白，如果肿瘤长得很大会造成梗阻，患者可能会出现恶心呕吐，甚至在肚子上能够摸到一个包块等。

　　胃癌是散发性疾病，只有少部分患者有家族遗传倾向。那么什么样的人属于胃癌高危患者？江苏省第二中医院（南京中医药大学第二附属医院）专家给您提要点，快来对照看一看！ 

　　非家族遗传性

　　符合下述第1条和2-6中任一条者均应列为胃癌高危人群：

　　①年龄40岁以上，男女不限；

　　②胃癌高发地区人群；

　　③幽门螺旋杆菌（HP）感染者；

　　④既往患有慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、手术后残胃、肥厚性胃炎、恶性贫血等胃癌前疾病；

　　⑤胃癌患者一级亲属；

　　⑥存在胃癌其它高危因素（高盐、腌制饮食、吸烟、重度饮酒等）。

　　家族遗传性

　　①家族性腺瘤息肉病；

　　②幼年性息肉综合征；

　　③遗传性弥漫性胃癌；

　　④Peutz-Jeghers综合征

　　⑤林奇综合征。

　　⑥以上五类人群建议定期行胃镜或钡餐检查，方可早发现、早诊断、早治疗。

　　高危人群要注意日常筛查

　　高危人群的胃镜检查频率，主要取决于有没有HP感染以及黏膜有没有萎缩。

　　① 没有HP感染，没有萎缩，建议5年查一次胃镜；

　　② 有HP感染，没有萎缩，建议根除HP后每3年查一次胃镜；

　　③ 有HP感染，有萎缩，建议根除HP后每2年复查一次胃镜；

　　④ 没有HP感染，有萎缩，建议每年复查一次胃镜。

　　选择胃镜方式

　　目前，有普通胃镜、无痛胃镜、胶囊胃镜这三种检查方式。

　　①普通胃镜，在做之前会喝利多卡因胶浆（一种麻药）使喉咙局部麻醉，检查过程人是清醒的；

　　②无痛胃镜，麻醉医生会往你的静脉里推一点“乳白色麻药”，整个操作过程在睡眠状态下完成。需要注意的是，具有心、脑、肝、肾功能不全，如严重高血压、贫血、冠心病、心肺功能不全等，麻醉评估不合格者，不可行无痛胃镜检查。

　　③胶囊胃镜，则完全区别于普通胃镜和无痛胃镜。无需插管，只需吞服一颗装有摄像头的智能化胶囊，在体外磁场的控制下精确地完成整个胃腔的检查，无痛、无创。

　　日常“护胃”攻略

　　①养成良好的生活、饮食习惯：规律饮食、戒烟限酒，保持心情舒畅，少吃或者不吃腌制、油炸食物；倡导低盐饮食，多吃新鲜蔬菜水果。

　　②提倡公筷公勺，减少幽门螺旋杆菌感染机会。

　　③根除幽门螺旋杆菌（HP）：HP已经被WHO列为胃癌的第一类致癌因素，根除HP可降低胃癌风险。（通讯员端梓任 记者杨彦）

(责编：董童、杨迪)



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