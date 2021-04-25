中医治疗 为抗肝癌之路打出“金牌辅助”

4月15日—21日是全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周的主题是“健康中国健康家—关爱生命科学防癌”。据世卫组织下属国际癌症研究机构（IARC）数据显示，肝癌已经成为我国第五大癌症，仅2020年中国新发病例数就达41万。肝癌严重危害着人类健康，它病死率较高，症状隐匿，发现时多已是中晚期。作为中华文化的瑰宝，博大精深的中医药学又是如何在治疗肝癌中起到不可或缺的辅助作用？本期大咖健康课，记者邀请到了南京市中医院肿瘤科副主任李敏。

气得肝儿疼？确有其事

“气得肝儿疼”这句俗语相信大家都不陌生，可实际上这从来都不只是一句玩笑话。李敏告诉记者，肝病的发生与心情可脱不了干系。“西医上是说心理状况，中医称作‘情志’。经常处于抑郁状态，我们就会肝气不疏。这种情况会发生肝气郁结，长此以往就会导致气滞血瘀，最后可能会引起肿块，导致肝癌的发生。”

“肝炎，包括乙肝、丙肝，这也是现代医学来看肝癌的重要病因。”李敏指出，肝炎在我国的发病率非常高也导致了相当高的肝癌发病率。另一方面，饮食上的不良习惯比如食用含有黄曲霉素的发霉食物，也是发病的重要原因之一。

而从中医角度理解，肝癌的发病伴有多种因素。“首先是与我们正气的亏虚有关。正气亏虚后，人体难以抵挡外界的邪毒，‘侵犯’了我们的人体就会导致发病。”而与西医相似，李敏表示，中医也认为外邪的侵袭是肝癌的病因之一。肝炎病毒和其他一些病毒损害了人体，从而发病。

改善湿热体质，甲胎蛋白降了！

来自马鞍山的刘先生（化姓）不幸确诊肝癌以来尝试过很多治疗手段，经历过化疗、靶向治疗后刘先生感到药物反应相当大，疼痛症状丝毫不减的情况下，被称为“肿瘤标志物”的甲胎蛋白数竟还在上升。“当时其他医院的医生建议刘先生试试免疫治疗，但他的经济状况等各方面都很难承受了，最终选择寻求我们的中医治疗。”李敏主任介绍，在望闻问切后，发现刘先生属于湿热体质，同时伴有明显黄疸，大便有黏液，疼痛等典型的湿热症状。“我们就给他用了茵陈蒿汤、五苓散这样清热利湿的药方。吃了一个月之后病人的状态和食欲都得到了明显的改善。”

辨证，是中医治疗中至关重要的环节。李敏告诉记者，在第二个月再次对刘先生进行辨证后发现，病人本身湿热的症状虽有好转，但体质仍比较虚弱，稍显乏力。“这个时候我们就调整了处方，去掉茵陈蒿汤，多加一些滋补肝肾的药物。”到第三个月时，刘先生的甲胎蛋白数值已“神奇”地从700多降到了500多，“目前患者还是在继续服用这样的药物。生存期从西医治疗之后到现在为止已经差不多快到一年了。”

辨证论治，中医辅助治疗献上“锦囊妙计”

肝癌的治疗是一个综合治疗，李敏主任表示，中医也是肝癌治疗中非常重要的一个组成部分。大多数肝癌患者在确诊时已属晚期，手术机会多已错过，所能采用的现代综合治疗方法常限制在放化疗和免疫治疗上，而放化疗对本病治疗的毒副反应大，疗效也差。积极做好中医药治疗无疑对肝癌的预防和治疗在当今有着重要意义。“中药跟西医的治疗有一些不一样的地方。它的优势可以配合西药达到中西结合共同抗癌的目的。”

中医药为何能给抗癌斗争献上“锦囊妙计”？李敏认为，中医通常是从全身的状态去考虑，根据患者的自身病情进行辨证论治。全身的机能哪里是不足的，就给它一些恰当的补充，有哪些是多余了，就应该祛除。李敏主任解释道，也就是根据患者四诊的情况，望闻问切之后进行辨证，“如果他属于气滞血瘀型的，我们就会选择活血化瘀相应的药物来改善症状，比如说像三棱、莪术，以及川芎、当归等等；如果这个病人本身是气血亏虚，乏力明显、食欲不振，有时候还会有腹泻、腰酸这样症状的话，我们可能会用一些补气养血、滋补脾肾的药物。例如黄芪、党参、山药，薏仁等等这样一些具有补气、化湿、补肾的药物。”

肝癌患者常见疼痛、包块明显，也可用软坚散结的方法来治疗。而对于很多癌症病人都常见的脾胃虚弱，李敏主任指出，用中药来辅助治疗也能达到相当不错的缓解作用。

保护心“肝”宝贝，食补有良方

一年之计在于春，春季养肝正当时。生活中哪些小贴士可以帮助我们更好地保护心“肝”宝贝？李敏主任指出，由于肝癌的发生与个人的情绪和饮食密切相关，因此不管是正常人，抑或是患了肝癌的病人，都可从这两个方面进行调理。

“饮食方面，首先建议大家尽量去吃健康的食物，避免吃一些比如说发霉的食物，还有腌制、烧烤类食物。多多去吃一些新鲜的蔬菜、水果、肉、鱼等。”李敏表示，从中医的角度而言，饮食的调理更要根据患者本身的身体情况。对于偏虚体质的人群来说，山药、薏仁都是补虚、健脾的不错选择。如果是怕冷的情况，则可以适当吃一些牛、羊肉进补。而若是本身体质属于热症，比如平时常常感到烦躁且易怒，经常上火，就需要食用一些清热的食物，建议大家吃一些冬瓜、苦瓜、绿豆等一类清淡的食物来调理。（通讯员夏凡 见习记者吕彦霖）