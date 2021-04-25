凤梨还是菠萝？如何辨别那些让你傻傻分不清的食物？

生活中总有些长得十分相似的食物,让人傻傻分不清，比如菠萝凤梨、花菇香菇等。今天就跟随小编来看看他们究竟有哪些不同？

菠萝还是凤梨？

超市里通常可以看到，菠萝有两种，便宜一点的叫菠萝，贵一些的叫凤梨，但其实它们都是菠萝，都属于凤梨科。只不过超市里的凤梨一般都是经过培育的、口感更好的“无眼”品种。

菠萝含有大量的菠萝蛋白酶，需要泡盐水，因为在咀嚼的时候这种酶会刺激口腔黏膜，所以会有扎嘴的感觉；凤梨的含量较少，就不用泡水了。

在营养上凤梨和菠萝差别不大，拥有丰富的维生素C和不溶性纤维，同时也含有10%左右的糖类。

龙利鱼还是巴沙鱼？

近几年一种白色无刺的鱼越来越火，水煮鱼、酸菜鱼的原料一定少不了它，但是有人说它是巴沙鱼，有人说是龙利鱼，这是怎么回事呢？因为经过去皮、脱骨处理后，它们在超市里简直都长一个样子；但龙利鱼和巴沙鱼其实是完全两种不同的鱼，在营养上差别也比较大。

巴沙鱼是一种规模养殖的淡水鱼，产量大，主要产自越南，外形上其实和龙利鱼相差比较大，但由于其性价比高且利于加工，常常被冒充成龙利鱼、鳕鱼等海鱼出售。龙利鱼则是一种优质的海鱼，身体扁平，像一条长长的舌头。

虽然都是无刺无鳞，口感软嫩，但龙利鱼的不饱和脂肪酸含量高于巴沙鱼，能提供丰富的DHA和EPA。

那么，如何分辨龙利鱼和巴沙鱼：一方面是看包装，包装上标注“CABASA”或“BASA”的，就是巴沙鱼。另一方面是看价格，巴沙鱼的价格往往比龙利鱼的价格低很多。

花菇还是香菇？

市场上，花菇价格比香菇高了一倍。那么，它俩有什么不同呢？其实香菇和花菇是同一种菇，都是香菇。

香菇分为花菇、厚菇、平菇三种，其中一种是花菇，花菇作为香菇中的上品，菇质肥厚，鲜嫩，香味浓郁，营养价值略高。

花菇是香菇在生产过程中通过控制温度、湿度、光照和通风等自然条件，人为改变香菇的正常生长发育，使菌盖形成褐白相间的花纹，因而形成花菇。

花菇和香菇均含有丰富的氨基酸和植物化学物；每100g花菇或香菇的维生素D含量超过120个国际单位。（来源：京医通公众号；审稿专家：马皎洁 北京胸科医院 临床营养科 主治医师）