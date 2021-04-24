国家卫健委：4月23日新增新冠肺炎确诊病例9例 均为境外输入病例

人民网北京4月24日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月23日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，均为境外输入病例（上海3例，江苏1例，广东1例，重庆1例，四川1例，云南1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者1102人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例257例（其中重症病例4例），现有疑似病例5例。累计确诊病例5577例，累计治愈出院病例5320例，无死亡病例。

截至4月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例305例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例85634例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90575例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者1005152人，尚在医学观察的密切接触者10022人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察10例（境外输入9例）；尚在医学观察的无症状感染者324例（境外输入313例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12866例。其中，香港特别行政区11727例（出院11325例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1090例（出院1044例，死亡11例）。