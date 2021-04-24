北京大兴区疾控免疫规划科科长宋新：疫苗调配心里得有本明白账

“您单位还有库存呢，我暂时不能给您疫苗。”

“您别着急，疫苗马上到！”

“您那边还有多少人排队？我从别的单位给您调配。”

早上8点，大兴区26个新冠疫苗临时接种点开工，大兴区疾控中心免疫规划科科长宋新也开始忙了起来。作为全区疫苗的“总调度”，她每天都要仔细计算各接种点疫苗的需求量、使用量和库存量，为的是把每一支疫苗都用在刀刃上。

“最多的时候，我需要在20个接种点之间调配疫苗。”宋新说，接种点的库存量每半个小时在系统里更新一次，有时接种点急需调配疫苗，根本没时间等待数据更新，全靠每天上百个电话反复沟通。一次，一个接种点临时需要增援1500支疫苗，当时全区疫苗的剩余总量还不足4000支，分布在十几个接种点。宋新紧急行动，逐个确认接种点的具体情况，火速凑齐1500支疫苗。

“做好这项工作，心里得有本明白账。”平时要算账，周末更要算账。“最忙的就是周末和节日。”宋新解释，每个接种点都会提前上报接种计划，区疾控中心会根据接种点之前接种计划的完成情况进行疫苗的分配。“工作日变数不多，周末和假日，很多人临时决定接种疫苗，计划就容易被打乱。”上周末，宋新承诺要给家人准备一顿大餐。刚到菜市场，电话就响了；回到家里，刚拿出菜盆，电话又响了。“我想当大厨的雄心壮志只好被搁置，专心接电话。”两个孩子虽然嘴上抱怨妈妈，但听到电话里说的都是“疫苗的事”，知道这是重要的事，也不会缠着妈妈，“他们的懂事让我特别愧疚。”收拾好心情，宋新精神抖擞地继续工作。她深知，一支支疫苗背后是一双双期盼的眼睛，“既不能耽误一位居民的接种，也不能造成一支疫苗积压，这是我的使命。”