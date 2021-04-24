在阅读红色经典中汲取文化养分和精神力量

新华社北京4月23日电 4月23日是第26个世界读书日。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明在京出席“红色经典 献礼百年”阅读活动。他说，红色经典记录着党的光辉历史、承载着红色革命传统，要深入学习贯彻习近平总书记关于中国共产党历史的重要论述，精心组织党史主题出版物的出版发行，学好用好红色经典和重大主题读物，营造庆祝党的百年华诞的浓厚氛围，引导人们在阅读红色经典中汲取文化养分和精神力量。

黄坤明指出，阅读是获取知识、增长智慧、提高素质的重要途径。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视全民阅读，习近平总书记大力提倡多读书，对建设书香社会提出明确要求。要着眼构筑中华民族厚重深邃的精神世界，深入推进全民阅读活动，在全社会形成爱读书、读好书、善读书的良好风尚。

黄坤明强调，要加强阅读内容引领，精心组织习近平新时代中国特色社会主义思想读物学习，广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史出版物的学习阅读，积极开展传承中华文化、弘扬主流价值等主题阅读活动，增强人们跟党走中国道路的自觉自信。要创新阅读方式，打通线上线下，用好各类阅读空间，推动全社会特别是青少年养成阅读习惯、增强阅读能力，用浓浓书香滋润心灵、涵养风尚。

《 人民日报 》（ 2021年04月24日 04 版）