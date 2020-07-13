用本土赛事涵养体育文化

完善赛事体系，有利于运动员脱颖而出，进而带动更多的人关注和参与到赛事中来。如此，国内赛事得以不断发展，而运动项目文化又成为本土赛事发展壮大的养分

日前，中国网球巡回赛测试赛在云南安宁落幕，严格的防疫措施和崭新的赛事系统为中国网球巡回赛的开启打下了坚实基础。作为一项新的本土赛事，中国网球巡回赛将利用全新的积分和排名系统，向全国所有网球选手开放，从而为网球运动发展注入新的动力。

10多年来，国内网坛通过持续引入国际网球职业巡回赛并悉心耕耘，网球的参与人群快速增长，对观看和参与赛事的需求也在提升。同时，这些赛事还培育出了熟悉网球规则和文化的观众、成熟的本土裁判、经验丰富的赛事运营团队，这都成了自主品牌赛事破土的根基。

从引进赛事走向自创品牌，这已经成为国内赛事新的发力点。2018年年底，国务院办公厅印发《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》，提出支持自主知识产权赛事的发展和成长；2019年，国务院办公厅印发的《体育强国建设纲要》明确提出，“推动有条件的运动项目打造涵盖职业、商业和群众性赛事的多层次、多样化的体育赛事体系”。本土赛事发展获得了更为强劲的政策引导扶持。

虽然起步晚、底子薄，但打造“百年老店”应该成为本土赛事的目标。在找准市场需求的基础上，规范运营、创新形式、做好服务，才能接地气、聚人气，形成大众和市场认可的赛事品牌。

开放的办赛态度和崭新的技术平台是中国网球巡回赛重要特色。打破参赛身份的壁垒，满足不同水准选手的参赛需求；独创的赛事系统平台囊括了针对球员的网球运动技术等级智能测评系统和针对裁判设计的综合操作系统，并提供了注册、报名、抽签、积分排名的一站式服务，全面提升赛事参与者的满足度，有助于进一步扩大网球运动参与人群。这既是为网球人才培养探索新的模式，也是涵养本土网球文化的必由之路。

本土赛事的成长切忌急功近利。一个运动项目想提升社会认知度，精彩的赛事是重要抓手。完善赛事体系，有利于运动员脱颖而出，进而带动更多的人关注和参与到赛事中来。如此，国内赛事得以不断发展，而运动项目文化又成为本土赛事发展壮大的养分。这样的成长模式，是中国体育可持续发展不可或缺的内容。

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 15 版）