直播预告：把握免疫黄金点，筑起疫苗“豫”防墙

接种疫苗是预防控制传染病最有效的手段。疫苗的发明和预防接种是人类最伟大的公共卫生成就。疫苗接种的普及，避免了无数儿童残疾和死亡。世界各国政府均将预防接种列为最优先的公共预防服务项目。

我国通过接种疫苗，实施国家免疫规划，有效地控制了疫苗针对传染病的发病率。春季大地回暖，温热的气候也是各类流行性疾病发病的高发时期，尽早进行疫苗接种，可以给孩子增加一道“保护墙”。

每年的4月25日是全国儿童预防接种日，为加强科普知识传播，提高公众与预防接种的认识和理解，2020年4月23日（周五）19:00—20:00，“人民好医生”客户端将邀请中国疾控中心免疫规划中心主任医师郝利新，河南省疾病预防控制中心免规所二室主任张肖肖，北京儿童医院儿童保健中心主任医师张峰，一起就儿童疫苗接种的相关内容进行视频访谈直播，千万不要错过。

专家简介

郝利新，医学博士，主任医师，中国疾控中心免疫规划中心公众沟通与健康教育室主任，MPH 导师。

现担任国家免疫规划疫苗程序协调工作组成员以及MMR疫苗工作组组长、国家卫生健康委突发公共卫生事件预防控制指导专家库专家、《中国疫苗和免疫杂志》编委等。

擅长

主要从事疫苗可预防疾病监测与防控、疫苗免疫策略、疫苗信心与风险沟通等研究。

张肖肖，河南省疾病预防控制中心免规所二室主任，副主任医师，硕士。

河南省预防医学会免疫预防专业委员会第一届委员会委员，承担了包括世界卫生组织、中美新发和再发传染病合作项目、盖茨基金等项目工作；主持和参与省厅级以上科研课题十余项。以第一作者在期刊发表学术论文20余篇，获得河南省医学科技进步奖一等奖1项，获得河南省科学技术进步三等奖1项。主要讲题《流感与新冠》、《中小学生流感防控》。

张峰，首都医科大学附属北京儿童医院 儿童保健中心 主任医师、知名专家

曾任首都医科大学附属北京儿童医院 儿童保健中心主任，历任中华医学会儿科分会儿童保健学组成员兼秘书长、北京预防医学会儿童保健专业委员会委员、北京市体检质量控制和改进中心专业委员会委员、北京健康管理协会理事等职。

现任中国优生科学协会理事、中国医师协会儿童健康专业委员会委员、中国医师协会儿科医师分会儿童保健专业委员会委员，中国优生科学协会小儿营养专业委员会委员、北京医学会健康管理学分会委员会委员、北京妇产学会理事、妇幼健康研究会儿童早期发展专业委员会委员、全国心系系列活动专家委员会主任委员、全国“心系妇儿-家庭教育空中课堂”项目专家委员会委员、北京市计划生育协会理事等职。

擅长

从事儿科临床及儿童保健工作30余年，在儿童生长发育、营养与喂养、神经心理发育、免疫规划、语言问题以及常见病的诊治方面具有较为丰富的临床经验。

新手爸妈关于宝宝疫苗接种的常见问题

新生儿常规需要接种的疫苗有哪些？

按照国家免疫规划程序，一周岁宝宝共需要接种14-15针次疫苗，包括卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗等。为了提高接种效率，尽快给宝宝全面的保护，家长可以为孩子选择联合疫苗，例如五联疫苗。

什么是联合疫苗？

联合疫苗是指含有两个或多个活的、灭活的生物体或者提纯的抗原，由生产者联合配制而成，用于预防多种疾病或由同一生物体的不同种或不同血清型引起的疾病。五联疫苗是目前国内能够预防疾病数最多的联合疫苗，同时包含了百白破（百日咳、白喉、破伤风）疫苗、脊髓灰质炎灭活疫苗，和b型流感嗜血杆菌（Hib）疫苗；能够同时预防百日咳、白喉、破伤风、脊髓灰质炎，以及b型流感嗜血杆菌引发的侵袭性感染。

联合疫苗有哪些优势？

联合疫苗的开发目的在于减少疫苗接种次数的同时预防更多种类的疾病，有效提高接种效率。以五联疫苗为例，如果选择常规的“百白破疫苗+脊灰疫苗+Hib疫苗”接种方案，总计需要接种12剂次；如果全程接种五联疫苗，总计需要接种4次，相比常规疫苗接种方案可以减少8次接种，意味着宝宝可以减少8次折腾，爸妈也可以少跑8次接种机构。

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