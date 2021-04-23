新生植发携手振东集团战略合作活动在杭州举行

4月18日，“中国医生·中国新生——百名三甲名医助力 开启脱发诊疗新征程”活动在杭州举办。

新生植发联合创始人张通在致辞中表示，飞速增长的市场需求将毛发移植行业催生为一个拥有巨大利润空间和市场潜力的朝阳产业，而随着国家战略的延伸与推进，毛发行业也迎来了全新升级与蜕变，市场不再局限于植发单一环节，养护市场也迎来了高速发展，植发行业走向了“养发+护发+植发”的毛发管理模式。而此次与振东集团的合作不仅仅是新生发展道路上的重要时刻，更是对头皮健康管理体系的进一步完善。

新生植发院长张春杰介绍，市场需求的不断变化倒逼着植发技术的革新，新生植发坚持深耕植发领域，建立了一支技术过硬的毛发医学专家团队。此次专家研究团队也是利用自身先进的诊疗技术融合产品成功开发出一种有效治疗脱发的联合疗法，实现产品和养护的高效结合，从源头解决发友的脱发困扰。未来也将会努力提升技术水平，同时积极吸取毛发健康管理领域的各项领先科研成果，更好的解决人们的毛发问题。

上海交通大学附属第九人民医院刘清对新生植发此次的合作也表示了肯定。“随着国内植发需求的不断增加，我们更应当全心致力于植发技术和整体服务水平的创新突破，把更好的技术效果呈现给广大消费者，在极高的程度上满足不同消费者多样性毛发问题的需求。”他说。

在活动现场，多位行业专家就消费者对于毛发养护及联合疗法的疑惑进行了交流和讨论。张春杰表示，头皮是头发生长的土壤，健康的头皮环境可以保障毛发生长，因此新生植发建立了专业的头皮健康管理体系来解决国人的亚健康脱发问题。

此外，“专家巡诊月”还于会上正式启动。据悉，在活动期间，由新生植发毛发医学专家团队，联合三家名医专家组建专家巡诊团，将在新生植发各地机构展开巡诊，开展联合疗法讲座，针对国际先进植发技术发展方向进行专业研讨，为发友一对一诊疗答疑。