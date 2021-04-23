惊，3厘米鱼刺深藏颈部半月

影像检查显示颈部异物。

取出的鱼刺有3厘米长。

广州日报讯 （全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲摄影报道）江门的陈女士3月中旬进食草鱼时不慎误吞鱼刺，到当地医院就诊，医生为其做喉镜检查，咽喉、食道部位未发现异物，回家后，陈女士还是感觉有咽痛、吞咽痛，找不出原因，也只能作罢。

4月1日，陈女士带女儿到南方医科大学第三附属医院就诊，想起自己颈部不舒服，就顺便到耳鼻咽喉科就诊，副主任医师曹庆硕接诊后，请患者平躺检查，此时陈女士感觉颈部更痛了，医生怀疑颈部有异物，于是进行了颈部CT平扫，果然发现左侧颈动脉鞘区有异物。

明确诊断后，医生为陈女士安排4月2日手术，行“颈部侧切开异物取出术”，术中见一鱼刺横行于甲状软骨平面的咽旁间隙内，紧贴颈内静脉、颈总动脉后方，周围炎性组织包裹，幸好颈部血管无损伤，分离包裹的炎性组织，取出异物，长3.3cm。

据耳鼻咽喉科主任田广永介绍，咽喉、食道异物临床上常见，但是，异物进入颈部肌肉间隙内这种情况还是比较少见的，比较容易误诊和漏诊。陈女士误吞的鱼刺直接刺破咽腔黏膜和周围肌肉进入颈部咽旁间隙内，而且位置较深，所以喉镜检查很难发现，行颈部CT才找到异物的位置，若异物刺穿颈动脉或静脉血管，那后果不堪设想。

误吞鱼刺的情况大家经常遇到，医生提醒，误吞异物时千万不要紧张，有些患者用力去吞咽，试图将异物咽下去，还有人试图通过大口吃饭、喝醋等方法将异物咽下或者软化、这些都是错误方法。吞到异物时首先要保持冷静，避免吞咽，尽量放松颈部肌肉，轻轻咳出或者用水漱口，如果仍不能奏效建议到医院耳鼻咽喉科就诊。