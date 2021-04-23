国家卫健委：4月22日新增新冠肺炎确诊病例19例 均为境外输入病例

人民网北京4月23日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月222日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，均为境外输入病例（上海5例，广东5例，云南3例，浙江2例，重庆2例，四川2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例16例，解除医学观察的密切接触者619人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例254例（其中重症病例5例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5568例，累计治愈出院病例5314例，无死亡病例。

截至4月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例306例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例85624例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90566例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1004821人，尚在医学观察的密切接触者10793人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察7例（境外输入6例）；尚在医学观察的无症状感染者324例（境外输入312例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12853例。其中，香港特别行政区11718例（出院11316例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1086例（出院1041例，死亡11例）。