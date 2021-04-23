癌症≠绝症 把握生机远离这些误区

一旦查出癌症，很多患者和家属会“谈癌色变”，感觉是得了绝症，无药可医了，对前景十分悲观。不少患者经历过开刀手术、放化疗，“三板斧”下去，副作用出现了，强忍着癌痛，感觉生不如死；而当癌症出现复发、转移，走投无路，实在没办法，又把中医当成最后一根“救命稻草”……

日前，在全国肿瘤防治宣传周来临之际，广州中医药大学第一附属医院副院长林丽珠教授接受广州日报记者采访。她坦言，患者在治疗过程中经历的种种艰辛让人同情，但其实很多人并没有意识到，他们可能陷入了一个个误区——

医学指导/ 著名中医肿瘤学家及中西医结合临床肿瘤学家、广州中医药大学第一附属医院副院长林丽珠教授

文/广州日报全媒体记者翁淑贤

答疑

1. 有些夫妻同患癌，难道癌症会传染吗？这种现象该如何理解？

所谓的“夫妻癌”实际上并不是传染导致的。肿瘤的发生、发展与环境因素、饮食因素、精神因素有关，临床上确实有夫妇都患上癌症的现象，这其实跟他们平常的生活环境、包括饮食习惯在内的生活方式都很接近有关。不仅仅是夫妻，常年生活在一起的父子、兄弟等，如果长期存在相似的不良饮食习惯、生活习惯，日积月累，所谓的“生活方式癌”发生几率都可能增加。

2. 查出肿瘤标志物指标升高，是否就意味着“大祸临头”了？

肿瘤标志物只是一个参考指标，不能单凭它的升高简单下诊断。这个指标的数值可能受炎症、怀孕、活动性肝炎等因素影响，甚至检测仪器或试剂不同，也有可能出现假阳性。如果查出指标有所升高，先别吓自己，建议在医生的指导下做进一步排查。

误区1：癌症是绝症，最多只能苟延残喘

几十年前，癌症的诊疗手段还比较有限，很多癌症患者一发现就是中晚期，治疗效果不好，所以生存期短、生存质量也比较差。

“大家之所以会‘谈癌色变’，就是以前的印象太过深刻，容易把癌症跟绝症画等号，干脆放弃治疗。”林丽珠解释，随着科学技术的发展和诊疗水平的提高，现在很多癌症可以通过早期检查发现。比如肺癌，做低剂量螺旋CT就能早发现早治疗，及时手术根治。

另外，这些年肿瘤治疗也出现了很多新的药物和治疗手段，哪怕是到中晚期也并非无药可医。以肺癌为例，以往到了中晚期、错过手术机会只能化疗的患者中位生存期只有不到一年时间，但随着靶向药物、免疫治疗药物的出现，很多非小细胞肺癌患者坚持有效治疗、长期生存已经成为一种可能。

所以，早在20世纪80年代，世卫组织就将恶性肿瘤定义为可防可控的慢性病，只要大家养成良好的生活习惯，早发现、早治疗，是能有效地把“大事化小”。即使查出癌变，也不要灰心。

误区2：癌痛生不如死，只能强忍

“癌症患者之痛，一方面是精神上的痛苦，另一方面是疾病和治疗过程中副作用产生的肉体上的痛苦，都会严重影响生活质量。”林丽珠说，患者要缓解精神之痛，需要家人亲友的理解关爱，还要学会自我调节，尽量保持良好的精神和心理状态，这对抗癌有很大帮助。

治疗所带来的痛苦，比如化疗引起的恶心呕吐，放疗引起的口咽干燥，还有骨髓抑制等，通过中医药辨证治疗可有助缓解。比如用生姜煮乌龙茶或红茶加点红糖喝，有助病人止呕。中药除了内服还可外用，比如外敷、泡洗等，还有针灸，运用得当都有助减轻症状。

至于癌痛，有些病人和家属担心用止痛药会有依赖性、成瘾。其实只要在医生的指导下规范合理使用止痛药，无须太过担心。

现在很多医院的肿瘤病区设有无痛病房，设立的初衷就是要减少病人痛苦，让他们有尊严地活着。疼痛是一种主观感受，在无痛病房，医生会让病人通过量表自我评估疼痛的程度，在此基础上指导服药，适当心理疏导，这也是一种人文关怀。

所以，癌症患者无须忍痛度日。身心痛楚都可寻求医生帮助。

误区3：走投无路，中医成最后“救命稻草”

不少病人确实是在走投无路后才将中医当成最后一根“救命稻草”。“其实到了很晚期，出现多脏器损伤，这个时候神仙也救不了了。”林丽珠说，中医讲究阴阳平衡，中医药在肿瘤治疗中所起的作用是通过慢慢渗透改变患者身体的微环境，这个过程无法一蹴而就。作为有着30多年临床经验的中医肿瘤学专家，她认为中医药在肿瘤治疗中应该参与全程管理，辨证施治，根据病人的病情变化，在不同的阶段采取不同的治疗手段。

“比如，在手术后的巩固预防复发治疗，在放化疗后的维持治疗，跟放化疗协同的减毒增效治疗。”她进一步阐释道：中医药在癌症预防方面还能起到治未病防癌变的作用，比如要防止乙型肝炎向肝硬化甚至肝癌演变，可以合理使用中医药提前干预；同样，要防止慢性胃炎向慢性萎缩性胃炎到胃癌演变，也可及早用中医药干预。

此外，对于一些晚期的患者，不适合手术、放化疗的，临床上采用纯中医药治疗，扶正祛邪，也有助控制肿瘤、减轻症状、提高生存质量、延长生存期。

“但无论是中医还是西医治疗，一定要找准它的切入点才能够发挥它的优势。”林丽珠强调。比如早期的肿瘤能手术的，一定还是要尽快手术，尽早对肿瘤进行局部控制。而中医所强调的辨证施治及“整体”治疗观，与现代医学作用于“局部”病灶的手术、放化疗等手段互为补充、相得益彰。临床实践已经证明，在癌症治疗过程中，中西医协同全程参与，病人获益更大。

误区4：食疗进补，药材越贵效果越好

不少病人手术放化疗后身体比较虚弱，一些经济条件比较好的家庭希望通过食疗为患者补一补，会买一些名贵药材，以为越贵越补。

“中医治病讲究辨证施治，食疗也讲究辨证‘施食’。”林丽珠坦言，虽说中医食疗可以帮助患者改善手术放化疗后体质虚弱的问题，但也必须根据体质和症状来“施食”。比如当病人舌苔厚腻或是在放疗期间痰很多，这时候吃冬虫夏草不合适，吃些杏仁、百合、浙贝帮助宣肺化痰效果反而更好。假如是虚弱的老年患者，肺虚咳嗽，适当炖点冬虫夏草倒还可以。

又如化疗出现胃肠道反应，中医认为是脾胃失和，这时可用党参、白术、茯苓、甘草“四君子汤”来调理，也可用鸡内金、山楂来改善胃口助消化。又比如放疗，中医认为它属于热毒伤阴，这就需要益气养阴，高丽参之类太过温补，太子参、麦冬就可以了。所以，无论哪一类患者，想通过食疗来进补，还得讲究个体化，辨证施食很重要。