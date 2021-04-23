多位防疫专家提醒尽快推进疫苗接种 动员全民守住战“疫”成果

3月28日，在华东师范大学闵行校区体育馆内，师生们在接种新冠疫苗。 新华社记者 刘颖摄

当前，疫苗接种正在有序推进，全国累计接种剂次突破2亿。国家再次免费，托底全民健康。

战“疫”进入下半场，只有健康人群疫苗接种“应接尽接”，才能牢牢守住来之不易的成果。

钟南山院士表示，中国疫情控制得好，就是为了争取时间接种疫苗。希望今年6月底，达到40%的人口接种。

上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长张文宏也强调：不要因为我们有过一次成功战“疫”，就以为中国安全了，目前我们的群体接种率仍有不小缺口，风险很大。

多位防疫专家预警：不久的将来，世界一定会重新开放、恢复互通。值此关键“窗口期”，中国必须尽快推进疫苗接种。

4月13日，一辆移动疫苗接种车停放在故宫博物院东华门外，为游客和市民提供方便快捷的新冠疫苗接种服务。 新华社记者 张玉薇摄

动员标语火出圈

全民一起打疫苗

“我们一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗”

“五十六种语言汇成一句话 快打疫苗快打疫苗快打疫苗”

“防疫道路千万条 接种疫苗第一条”

……

近期，全国各地，从城市到乡村，从企业单位到社区街道，火出圈的疫苗接种标语频频上新。有简单直接的，有苦口婆心的，有幽默风趣的，还有魔性上头的，所有动员只为一个宗旨——号召大家，一起成为“苗星人”。

一年多前，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国以人民伟力诠释中国力量，交出举世瞩目的优异答卷。

一年后的今天，全球疫情发展形势呈现新特征：新冠病毒持续变异，全球疫情仍处高水平流行阶段。不久前，云南瑞丽出现的疫情反扑也在提示，境外输入造成国内局部疫情扩散的风险依然高悬。

对此，多位防疫专家预警：不久的将来，世界一定会重新开放、恢复互通。值此关键“窗口期”，中国必须尽快推进疫苗接种。

钟南山院士表示，中国疫情控制得好，就是为了争取时间接种疫苗。希望今年6月底，达到40%的人口接种。

上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长张文宏也强调：不要因为我们有过一次成功战“疫”，就以为中国安全了，目前我们的群体接种率仍有不小缺口，风险很大。

接种服务妙招频出

各类群体同享呵护

各地“八仙过海”、尽出妙招，“一条龙”服务最大程度便利疫苗接种。

北京故宫博物院东华门外，印有“国家免疫计划 智慧移动平台”字样的疫苗接种车投入使用，即便游客也可现场预约并接种。第一针接种后21天，接种单位会提前给受种者发短信提醒，并通过智能语音电话通知游客可以到街道任意接种点完成第二针。

上海配备了57支机动队伍上门为学校、企业提供接种服务，移动预防接种车直接驶入工业园区。4月12日零时起和4月19日零时起，上海分别将18岁至75岁在沪港澳同胞和台胞纳入国产疫苗接种范围，并设置158个接种点为港澳台同胞提供接种服务。

“请208号小朋友到3号接种窗口接种疫苗。”在山东济南多个接种点，不论受种者年龄多大，一律用“小朋友”称呼，享受“小朋友”待遇——留观室里观看动画片。不少受种者在朋友圈配图发文“接种新冠疫苗，秒速‘返老还童’”……

山东省微山县专门组织了进岛上船为渔民等接种新冠疫苗。截至目前，微山县共成立17支“湖上流动接种队”，出动近70次，接种湖区居民1.5万余人。

各地还出台了一系列政策措施，为外籍人士提供接种便利。

3月29日，上海启动在沪外籍人士新冠疫苗预约接种，设置40个接种点提供服务。根据“知情、自愿、自费、风险自担”原则，在沪外籍人士中的适龄人群均可接种已附条件上市的国产疫苗。

4月12日，广东省启动在粤外籍人士适龄人群国产疫苗接种预约工作。4月13日一早，33岁的巴基斯坦人舒迈勒·马哈茂德在珠海市人民医院完成接种。他笑着说：“中国捐了很多疫苗给巴基斯坦，我的家人在巴基斯坦也打了中国疫苗。”

产苗、供苗、保苗

全速推进供需平衡

去年12月15日，我国大规模新冠疫苗接种工作正式启动。今年3月24日，我国又启动新冠疫苗接种“日报”制度，随后每日新增几乎都超过300万剂次。

近期，部分地区出现疫苗供应紧张现象，个别接种过第一针的未能按时接种第二针。对此，有关方面正在全力推进产苗、供苗、保苗“攻坚战”。

国家卫健委新闻发言人米锋在21日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，针对近期有群众反映第二剂次预约难的情况，国家为各省份调配供应疫苗时，已充分考虑如期接种第二剂次的需求量。各地要做好精准调配，确保第二剂次接种在8周内完成，避免出现打了上针没有下针的情况，国家卫生健康委各驻点工作组对此也会加强督导。

交通运输部、公安部、国家卫健委等六部门联合印发通知，要求各地各部门密切沟通协作，推动供需有效对接，优化运输组织调度和服务保障举措，加强运输全过程安全质量管控，完善应急处置措施，为疫苗生产、供应和接种提供坚实运输服务保障。

疫苗生产企业也在全速产苗。今年3月，国药集团中国生物北京所已经启动三期生产基地建设，武汉所启动了二期扩大产能建设。此外，国药集团中国生物还利用所属北京、武汉、长春、上海、兰州、成都等“六大生物制品研究所”扩大产能和分包装能力，首批“甘肃造”新冠疫苗已于3月29日凌晨正式下线，首批“长春造”新冠疫苗也于4月6日凌晨正式下线。4月1日，北京科兴中维生物技术有限公司新冠疫苗克尔来福原液车间（三期）建成投产。

国家卫健委有关负责人表示，将会根据后台疫苗供应大数据，及时做好各接种点的疫苗调配、保障工作。（据新华社北京4月22日电）