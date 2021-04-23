放化疗后的止吐 可以试试桑黄灵芝方

徐锡山，1928年生于诸暨，浙江省的全国名老中医药专家学术经验指导老师，浙江省名中医（中药），浙江省中医院主任中药师，教授，浙江省高级专业技术职务评审委员，浙江省中医药科技工作者专家咨询委员会专家成员，参与《浙江省中药炮制规范》1977年版、1985年版、1994年版、2005年版编写，著有《中药饮片传统鉴别经验》等，业内尊称为“药星”。2021年4月，荣膺浙江省国医名师称号。

肿瘤病人放化疗期间吃桑黄到底好不好？应该怎么吃呢？

肿瘤病人吃桑黄

到底有没有用

桑黄对人体尤其是肿瘤病人的作用，可以从经典记载、当代研究以及我自己的观察这三个方面来评判。

一、经典记载：

我看到杭州胡庆余堂、方回春堂、种德堂、北京同仁堂这些老字号专柜里的桑黄背面很黄，或者黄褐色。《神农本草经》里面，灵芝是按颜色来分的：赤芝、白芝、黄芝、黑芝、青芝、紫芝。桑黄外观呈黄色、黄褐色，应该划分到黄芝范畴。

书上是这样记载的：“黄芝，味甘，平。主心腹五邪，益脾气。安神，忠和，和乐。久食轻身，不老，延年，神仙。一名金芝。”

老字号里的桑黄，我煎起来喝过的，不苦的，性味是甘、平的，与记载对得上。

桑黄功能的第一句是“主心腹五邪”，翻译过来是“主治心腹的五种病邪”。五邪，可以指实邪、虚邪、正邪、贼邪、微邪。桑黄目前主要用在肿瘤、肝病上面，这些都是心腹实邪，与记载也对得上。

第二句功能是“益脾气”。桑黄的名称，最早出自1380年前唐初甄权所著《药性论》，记载“治女子崩中带下，月闭血凝，产后血凝，男子痃癖，兼疗伏血、下赤血。”随后也见于唐《新修本草》、明李时珍《本草纲目》描述桑黄“利五脏、宣肠胃气、排毒气”；《普济方》中详细记录了桑黄可用于小便不畅、流血、疼痛；《本经逢原》则提到桑黄可补气，用于治疗癖饮（积水）和症瘕积聚（肿瘤）以及咽喉肿痛等。

从历史记载看，桑黄主要用于与血有关的病。中医里面，血是谁负责的呢？脾与肝，叫“脾统血”、“肝藏血”。黄芝“益脾气”，与记载对得上。

前面讲到白血病孩子，放化疗期间呕吐，服用桑黄可以帮助止吐。呕吐与脾胃有关，也可以证明桑黄“益脾气”。桑黄是黄色的，黄色入脾，“脾为生痰之源”，肿瘤，包括现在大部分疾病，痰是主要病因，桑黄“益脾气”，健脾化痰，是适合肿瘤病人的。

桑黄功能的第三句话是“安神，忠和，和乐”，意思是使人睡眠好，心情好，乐观豁达。心情好不好，中医是肝负责，叫“肝主情志”。桑黄是治疗肝病的，这个有博士论文。说实在的，我很看重这六个字，甲状腺结节患者吃了桑黄灵芝方，跟我讲，“徐老师，我以前很急躁的，吃了之后性子急不起来了，睡眠变好了”。我心里想，“安神，忠和，和乐”这六个字不假。肿瘤病人也要疏肝理气，保持心情愉悦。

总之，从经典记载看，肿瘤病人吃桑黄，是对症的。

二、当代对桑黄的研究。

检索“中国知网”关键词“桑黄”，显示有1113个文件，有博士论文，研究生论文，看都看不过来。

10年来桑黄的药理研究进展，主要围绕抗肿瘤、抗氧化、糖尿病、调节免疫功能方面。其中，围绕肿瘤的研究最多。

三、谈谈我自己对桑黄的见闻，供大家参考。

桑黄对肿瘤效果好不好，短期观察指标主要是失眠、厌食、疼痛、咳嗽、咯血、呕吐等效果怎么样。据我的观察，对一些患者，效果是看得见的，也是明确的。止吐的效果，可能比小半夏汤还好。近期观察指标主要看白细胞数量、血液粘滞度。这个要看化验单。我的观察，对升高白细胞，降低血液粘滞度，桑黄一味药的作用力量稍微弱一点，应该加上其他灵芝。比如肺肿瘤，桑黄加白芝，赤芝；肝癌，桑黄加青芝、云芝。所以肿瘤病人还是不能单靠桑黄一味药，还应该加上赤芝、白芝、青芝、黑芝、紫芝，所以叫桑黄加减方。

对肝病、肝硬化病人，桑黄是有作用的。我听方回春堂坐堂的医生讲，用不用桑黄、云芝、青芝，对一些肝病病人，效果是不一样的。

痛风。痛风的人很多，吃药的人很少。痛的时候像被老虎咬一样，但打一针不痛了，又忘记了。实在熬不住的患者，可以吃桑黄，毕竟秋水仙碱有副作用，桑黄没有。

桑黄好不好

主要看生长年份

有人把桑黄磨成粉吃，有人拿桑黄泡茶喝，但里面的功效成分出不来，也不能被人体很好地吸收，这些都不合理。桑黄还是要煎水喝。

中药讲究君臣佐使，为的就是防止药物作用出现“共振”。所以，杭州胡庆余堂、方回春堂、种德堂、北京同仁堂老字号里面，桑黄都是配伍着用，毛病不同，配伍不同，效果来得更快。

什么样的桑黄是优质的呢？

跟人参一样，年份是桑黄的决定因素。同样是野生桑黄，生长年份短的，多糖、总黄酮、总三萜就低；年份长的，多糖、总黄酮、总三萜含量就高。优质的桑黄，起码要五六年以上，建议大家到杭州著名的老字号里面去挑，质量会比较可靠，安全性有保障。日本的、上海的消费者，那么远都跑到杭州老字号去挑老桑黄，是有道理的。（记者 郑佳颖 整理）