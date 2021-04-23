共建“免疫长城”，献出一“臂”之力

当前，全国各地正按“应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全”原则，对重点地区、重点人群、重点城市加快推进新冠疫苗接种。自去年12月15日以来，短短4个月，我国新冠疫苗接种总剂次已升至全球第二，但距建立群体免疫屏障仍有不小距离。早日建成“免疫长城”，亟须健康人群献出一“臂”之力。

随着云南瑞丽疫情得到有效控制，近期我国疫情形势总体向好，这为“五一”出行开启了绿灯。然而放眼全球，新冠肺炎疫情仍然处在高水平流行阶段，每日报告病例数高达30万至50万，且上升趋势不减。这意味着，来自境外输入的压力没有减轻，由境外输入造成局部疫情扩散的风险依然存在。值此“窗口期”，大力推进国内疫苗接种是未雨绸缪的关键之举。

中国疾控中心专家多次提示，我国建立起群体免疫屏障大约需要10亿人接种疫苗，才能产生理想的群体免疫保护效果。如果国内疫苗接种量迟迟不达标，最多只能起到个体保护作用。也就是说，当有传染源输入时，还会发生流行疫情，没有接种疫苗的人只要接触到新冠病毒还会普遍易感，无法得到保护。这正是公众科普频繁提到“接种疫苗既是保护他人，更是保护自己”的基本逻辑所在。

此外，一大不可忽视的变量来自新冠病毒变异。当前，全球新冠肺炎疫情主要流行地区的毒株变异仍未超出可控范围，此时加快接种进程就显得更加刻不容缓。只有确保接种速度始终跑在病毒变异的前面，尽早将疫情遏制住，才能真正避免因病毒变异失控导致的疫情加剧甚至疫苗失效。

目前，为加大疫苗接种力度，我国确定了“应接尽接”和自愿相结合的原则。这意味着，所有健康人群的每个人都承担着一份光荣的使命责任，献出自己的一“臂”之力，为老人、儿童和免疫力薄弱人群早日构建起坚固的“免疫长城”。有关主管部门和各级政府则要加强保供、分配、协调力度，抓紧解决部分地区出现的缺苗问题，确保所有健康人群都能便利、及时接种上放心疫苗。（作者均系新华社记者）