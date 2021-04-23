天津“夜间专场”为快递小哥接种疫苗

4月10日晚上，天津市南开区红旗南路新冠疫苗临时接种点内灯火通明，千余名“快递小哥”陆续汇聚，工作人员正有序引导接种者登记信息、接种疫苗、留观。

考虑到工作特点和岗位特殊性，天津市邮政管理部门积极对接各辖区疫情防控部门，开通疫苗接种“夜间专场”，方便快递员及时接种疫苗。

华灯初上，五颜六色的小货车、电动摩托车整齐地停放在接种点周边。接种点井然有序，医务工作者忙着分诊登记、接种疫苗，公安、市场监管、卫生等单位和部门工作人员各司其职。“请大家戴好口罩、保持间距，有序排队、不要拥挤。”接种点门前，工作人员正在用扩音喇叭反复介绍注意事项。快递小哥早出晚归，工作中更是“争分夺秒”，来自内蒙古通辽市的顺丰速运快递小哥王景文还没来得及脱下工作服就匆匆赶到接种点。“这个夜间专场非常好，我们白天收发快件都是争分夺秒，确实很难抽出时间来排队。医生护士晚上加班给我们打疫苗，太辛苦了，向‘白衣天使’们表示敬意。”王景文说。

“今天不要洗澡，打针部位不要沾水。”“最近饮食避免辛辣刺激食物，不要饮酒。”“往前走右拐留观30分钟……”每一次打完疫苗，医务人员都要耐心细致嘱咐。

据天津市邮政管理局市场监管处负责人介绍，目前已开设两次“夜间专场”，累计接种3800余人次。邮政管理部门将继续对接各辖区疫情防控部门，方便更多快递从业者接种新冠疫苗。（记者张玺）