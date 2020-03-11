随着收快递成为生活常态，快递小哥已成为生活中不可或缺的服务者。期待相关部门完善制度安排，给快递小哥更好的职业保障和权益保护

疫情期间，网上购物更加普遍，成千上万的快递小哥为了满足人们的消费需求，奔走在大街小巷，将防疫用品和生鲜水果等生活必需品送到千家万户。据报道，疫情期间，顺丰速运在北京坚守服务岗位的快递小哥超过5000人，包裹量同比增长约50%；1月下旬以来，京东在北京的米面粮油、生鲜、奶粉等民生物资销量同比增长七成，防疫类物资销量同比增长一倍多。

作为世界第一快递大国，我国目前有超过300万名快递员。疫情期间，很多小区实行封闭管理，不再允许快递员进入，这让一直以来上门派件的快递小哥工作有了不小的变化。跑的路少了，等的时间长了，过去半个多小时能派送完的件，现在甚至要花两个多小时。尽管配送难度加大，这群朴实的年轻人依然不辞辛苦，任劳任怨。面对这一疫情期间仍坚守工作岗位的群体，如何通过完善的制度安排，给他们更好的职业保障和权益保护，再次引起人们的关注。

快递是一个新行业，需求大，发展快，情况新，一些制度措施还不完善，劳动合同签约率不高、“五险一金”参保率较低、“以罚代管”等现象仍然存在。快递小哥直接和客户打交道，有的客户对他们的工作不理解，脸难看、话难听。为此，相关部门应逐步完善相关管理制度，切实保障快递员的职业权益，引导公众多些理解与尊重。应及时解决快递小哥在住宿、吃饭、子女入学等方面的问题，为他们营造更好的工作环境。与此同时，也应加强管理，引导快递员遵守当地交通运输、社区管理等方面的规定措施，提高配送时效和服务水平。

快递小哥工作强度大，休息时间难以保证。应当规范快递行业工作时间，避免快递小哥因长期超负荷工作造成身体和精神上的损害。应引导快递企业改变重使用、轻培养的用工理念，建立健全快递小哥职业上升通道，并辅之以职业培训体系、绩效考核机制和创新创业通道等，实现其职业的可持续发展。

随着收快递成为生活常态，这些风里来雨里去的快递小哥，已成为我们生活中不可或缺的服务者。期待快递小哥的工作更有保障、更有收获，让快递小哥跑得更安心、更开心，不断为人们的生活增添精彩。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 19 版）