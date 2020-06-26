我国基本医保覆盖13.5亿人 住院费用报销超60%

本报北京6月25日电 （记者李红梅）24日，国家医保局公布《2019年全国医疗保障事业发展统计公报》。公报显示，2019年参加全国基本医疗保险人数达到135407万人，参保率稳定在95%以上。职工医保、城乡居民住院费用报销水平提高到60%以上。

公报显示，2019年，全国基本医保基金（含生育保险）总收入24421亿元，比上年增长10.2%，占当年GDP比重约为2.5%；总支出20854亿元，比上年增长12.2%。其中，参加职工医保3.29亿人，参加城乡居民医保10.24亿人，享受待遇人次和医疗费用持续增加，住院费用政策范围内、实际报销水平均有所提高，居民医保住院费用实际报销比例全国平均59.7%，职工医保住院费用实际报销比例全国平均75.6%。与此同时，享受到跨省异地就医直接结算便利的人次增加。

《 人民日报 》（ 2020年06月26日 01 版）