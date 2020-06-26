热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

我国基本医保覆盖13.5亿人 住院费用报销超60%

2020年06月26日08:19 来源：人民网－人民日报

　　本报北京6月25日电  （记者李红梅）24日，国家医保局公布《2019年全国医疗保障事业发展统计公报》。公报显示，2019年参加全国基本医疗保险人数达到135407万人，参保率稳定在95%以上。职工医保、城乡居民住院费用报销水平提高到60%以上。

　　公报显示，2019年，全国基本医保基金（含生育保险）总收入24421亿元，比上年增长10.2%，占当年GDP比重约为2.5%；总支出20854亿元，比上年增长12.2%。其中，参加职工医保3.29亿人，参加城乡居民医保10.24亿人，享受待遇人次和医疗费用持续增加，住院费用政策范围内、实际报销水平均有所提高，居民医保住院费用实际报销比例全国平均59.7%，职工医保住院费用实际报销比例全国平均75.6%。与此同时，享受到跨省异地就医直接结算便利的人次增加。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月26日 01 版）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

全国爱卫办：打造整洁、卫生城乡环境 降低传染病传播风险   22日，全国爱卫办印发《关于深入开展爱国卫生运动?强化市场环境整治的通知》，部署各地持续开展爱国卫生运动，强化市场环境综合整治，打造整洁、卫生的城乡环境，降低传染病通过环境传播的风险。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn