每天精准配发数万支疫苗 疾控医师成了“手机控”

“我现在不仅是个手机控，还得了红点恐惧症。”

朝阳区疾控中心生物制品科副主任医师白云骅最近痴迷“玩”手机，每天都拿着手机点点戳戳。说自己是“手机控”，是因为白云骅每天负责配发全区数万支疫苗及其配套物资，需要与市疾控中心、区卫健委、接种单位、物流公司等各方保持沟通，一天收到几百个电话和微信，“必须手机时刻不离手”。说自己是“红点恐惧症”，则是因为不论工作有多忙，白云骅也不会漏接任何一条微信消息，“每条消息都可能是一件急活儿，我不能耽误事！”

全市新冠病毒疫苗接种工作启动后，白云骅开启了连续加班模式。每天早上7点，白云骅就赶到办公室，提前把各接种点疫苗的库存情况捋一遍。一旦预判当日接种人数有增加的趋势，他会在8点前与接种点取得联系，提醒工作人员在库存疫苗用完前到区疾控中心领取应急库存疫苗，完成补苗工作。“不能让大家白排一次队！”这是白云骅在心中反复默念的话。朝阳区设有80多个固定接种点，再加上40多个流动接种队，各接种单位一天的疫苗首轮调配工作全部在正式接种开始前落实到位。

上午10点，白云骅的电话和微信进入到持续响铃模式。“我们这里只剩900支疫苗，可能撑不了一天！”一位接种点的工作人员打来电话求援。经过认真研判，白云骅认为这个接种点的库存大概率能够满足当天接种需求，“您先别着急，再看看情况；下午如果还存在库存不够的情况，我们立刻给您安排补苗！”做出合理安排的同时，白云骅还耐心地安抚着接种点工作人员的情绪。

每一天都要精准配发数万支疫苗及配套物资，任务重、难度大，白云骅时常感觉时间不够用，几乎每天都是在深夜收工。为了更方便工作，他把行军床和被褥搬进了办公室。深夜，忙完一天的工作后，白云骅会打开手机看看儿子的照片，虽然心里始终挂念着年幼的孩子，但防控疫情是疾控人的天职，疫苗接种工作容不得半点松懈，“等抗疫之战取得完胜，我一定要多抱抱孩子！”