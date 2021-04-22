国家卫健委：4月21日新增新冠肺炎确诊病例6例 均为境外输入病例

人民网北京4月22日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例6例，均为境外输入病例（广东2例，天津1例，上海1例，湖北1例，云南1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者485人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例246例（其中重症病例5例），现有疑似病例3例。累计确诊病例5549例，累计治愈出院病例5303例，无死亡病例。

截至4月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例303例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例85608例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90547例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1004517人，尚在医学观察的密切接触者11110人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察16例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者310例（境外输入297例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12835例。其中，香港特别行政区11704例（出院11302例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院48例），台湾地区1082例（出院1038例，死亡11例）。