中国新冠疫苗接种超2亿剂次

本报北京4月21日电 （记者熊建）国家卫健委新闻发言人米锋21日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，截至目前，全国累计报告接种新冠疫苗超过2亿剂次。

米锋说，当前，国家调配供应疫苗时，已充分考虑如期接种第二剂次的需求量，各地要做好精准调配，确保第二剂次接种在8周内完成。国家卫健委各驻点工作组对此也会加强督导。

“全球新增新冠肺炎确诊病例数已连续8周上升，其中上周新增526万例，为疫情发生以来单周最高，病毒继续出现新的变种。”米锋提示，在坚持做好外防输入、内防反弹的同时，要加快推进新冠疫苗接种，应接尽接，并继续做好个人防护。

国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢说，当前新冠疫苗接种主要围绕两个重点来开展：一是重点地区，优先确保疫情发生风险高的口岸城市、边境地区、大中城市，以及既往发生过聚集性疫情的重点地区推进接种工作。二是重点人群，包括冷链从业人员、医疗卫生人员、机关企事业单位人员、高等院校学生及教职工、大型商超服务人员和保障社会运转的交通、物流、福利机构相关人员等重点人群。

据国家卫健委医政医管局副局长李大川介绍，到目前为止，全国医务人员新冠疫苗接种率已经超过80%。