直播预告：精准治疗时代下神经肿瘤的治疗方法

脑部作为人体最脆弱的地方，却也是连接着人体整个运转的关键枢纽，对于脑部神经如果出现问题，对于身体影响巨大。神经系统可能出现的疾病类型多样，而肿瘤疾病是发病原因复杂，治疗难度较大的疾病类型。

2021年4月15日至21日是第27个全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周的主题为：健康中国健康家——关爱生命 科学防癌”。该主题旨在广泛倡导发挥家庭在防癌抗癌中的重要作用，宣传家庭关爱的理念，推动以家庭为单位，成员间相互支持，共同践行健康文明的生活方式，定期防癌体检，关爱陪伴患癌家人，促进家庭健康和谐，切实降低癌症带来的家庭负担和社会危害。

2020年4月21日（周三）16:00—17:00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京天坛医院肿瘤综合治疗中心主任李文斌，聊一聊精准治疗时代下神经肿瘤治疗的相关内容。

专家介绍

李文斌，主任医师、教授，博士生导师，首都医科大学附属北京天坛医院肿瘤综合治疗中心主任，国家健康医疗大数据(首医)研究院院长助理，首都医科大学肿瘤学系副主任，中国药促会脑神经药物临床研究专业委员会副主委，中国医师协会脑胶质瘤专业委员会常委，中国抗癌协会期刊出版部部长，脑胶质瘤专业委员会副主委兼秘书长，《Signal Transduction and Targeted Therapy》和《Cancer Biology & Medical》编委，《中国卫生标准管理》总编辑，《医学参考报神经肿瘤专刊》主编，北京市中西医双领军专家，2020年国之名医优秀风范，美国南佛罗里达大学名誉研究员。善长颅内恶性肿瘤的化疗和药物临床试验研究。主持两项国家十三五重点创新药物I期临床试验。美国GBM AGILE国际多中心临床试验中国总协调人。

擅长

颅内恶性肿瘤的化疗和药物临床试验研究

脑胶质瘤有哪些常见表现？

头痛伴呕吐

胶质瘤的早期症状多为头痛，但这种头痛与普通头痛有所不同。由于肿瘤细胞的毒性会引起周边组织的水肿，导致颅内压增高，从而引起患者出现头痛头晕的情况，并伴有呕吐的现象。这种情况会随时存在，而且随着肿瘤的发展会越来越严重。

癫痫

由于局部肿瘤的直接刺激或压迫，有些病人会出现癫痫的症状。

局部性功能障碍

大脑内部拥有许多不同的功能区，当肿瘤位置处于额叶时，患者会出现不同程度的精神障碍，表现为情感淡漠、反应迟钝、记忆力和理解力减退等；当肿瘤位置处于颞顶枕叶时，患者可能出现肢体的障碍，甚至视觉的丧失；当肿瘤位置出现在小脑时，病人就可能会失去平衡力。

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