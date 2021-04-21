接种新冠疫苗12个月后是否需要加强？疫苗研发专家解答

人民网北京4月21日电 （董童）今日，国务院联防联控机制就新冠疫苗接种有关情况举行发布会。会上，科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣在回答记者提问时表示，疫苗的保护效果，是分保护感染、保护疾病和保护传播他人这样一、二、三级的。

“目前，绝大部分疫苗保护感染都是在50%到80%的水平，最重要的是保护住院、重症和死亡，一般都在80%以上，这样并不是说明疫苗的效果不好。除了临床试验数据，还有很多真实世界研究的大规模的数据不断出现，我们看到，它的保护率维持在一个很高水平。所以还是需要人民更积极地接种疫苗，达到群体免疫。”邵一鸣说。

至于接种完成新冠疫苗12个月之后是否需要加强，邵一鸣表示，因为现在疫苗使用的总体时限在半年左右，这些数据都在收集和分析过程当中。各个疫苗厂商，包括各国的免疫规划部门都在研究这些数据。按照免疫程序接种后，什么时候需要加强，要根据数据做出科学的决定。“我们也有可能会像呼吸道传播的其他疾病比如流感一样，每年需要加强，这有待于我们最后数据的分析。”他强调。