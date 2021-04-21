中疾控专家：接种新冠疫苗出现不良反应跟疫苗特性和个人体质等因素有关

人民网北京4月21日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就新冠疫苗接种有关情况举行发布会。会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，接种新冠疫苗之后，有些人会出现不良反应。实际上，不良反应的产生跟疫苗的特性有关，也跟个人的特殊体质包括年龄因素、健康状态和既往过敏史等因素有关。

“像过去接种麻风腮减毒活疫苗，发热可能会在接种后一两天出现，也有的在大概一周的时候出现。为什么可能出现发热呢？跟减毒活疫苗特性有关系。还有像百白破疫苗，以前是全细胞百白破疫苗，现在用的是无细胞百白破疫苗和有组分的百白破疫苗，它的不良反应发生率就大大下降了，因为它的抗原成份更小了，或者它的抗原成份更纯了，这些不良反应跟疫苗的特性有关系。”王华庆举例说。

王华庆表示，有些时候还跟人的个体差异有关系，比如年龄因素等。“为什么这次新冠疫苗在做临床试验过程中或者上市后监测过程中，有些年轻人不良反应高一些，老年人就低一些，这也跟个人体质有很大关系。像有些时候出现了严重过敏，就建议不要急于再接种了。另外，为了降低或者管控风险，我们原则上不给有免疫缺陷的人接种减毒活疫苗，要用灭活疫苗来进行替代。”