疫苗不是百分之百有效，就不值得打了？中疾控首席专家王华庆回应

人民网北京4月21日电 （记者崔元苑）今日，国务院联防联控机制就新冠疫苗接种有关情况举行发布会。针对“新冠疫苗的有效性不是百分之百，就不值得打了”的观点，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆回应称，预防一种疾病，阻断疾病的传播或降低疾病的流行强度，接种疫苗是更好的一个措施。

王华庆称：“现在，我们在重点地区、重点人群开展新冠疫苗接种，目的是通过有序的接种，让人群的免疫屏障能够建立起来，降低病毒的传播强度，最终实现阻断流行、阻断传播的目的。如果大家都认为接种的疫苗不是百分之百有效就不去接种，免疫屏障可能就建立不起来。一旦有了传染源存在的时候，因为绝大多数人都没有免疫力，这个疾病就会出现流行和传播。但是如果提前接种了疫苗，人有免疫力了，接种的人群越多，免疫屏障就建立起来了，即使有散在病毒发生，也不会形成大流行，最终能够达到阻断疾病传播的目的。”