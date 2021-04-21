国家卫健委：近期接种疫苗者若抗体是阳性 不作为疑似病例参考指标

人民网北京4月21日电 （董童）今日，国务院联防联控机制就新冠疫苗接种有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局副局长李大川介绍了近日印发的《新冠肺炎诊疗方案（第八版修订版）》变化，并对为何进行修订作出了解释。

李大川表示，修订版和原来的第八版诊疗方案主要变化在诊断这个章节，概括起来为两个方面：

一是增加了诊断原则的表述。诊断原则里强调，要根据流行病学史、临床表现和实验室检查结果，进行综合判断。

二是要把新型冠状病毒核酸检测阳性作为首要标准。另外也提出来，抗体检测在疑似病例诊断和确诊病例诊断里都有一些描述上的变化。“这是因为从去年开始，全球都在大范围开展新型冠状病毒疫苗的接种工作。我国也开展了大量的接种工作。仅仅通过抗体的诊断结果，很难区分患者感染了新冠病毒，还是接种疫苗之后正常的免疫反应。所以，在诊断部分，我们对抗体检测有关内容进行了调整。在疑似病例诊断部分，我们明确，近期接种疫苗的，如果抗体是阳性的话，不作为参考指标。在确诊病例诊断里面也提出来，抗体作为诊断标准只限于近期没有接种疫苗的情况。”李大川说。