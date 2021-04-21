引发肺癌因素众多 高危人群要警惕

人民网北京4月21日电 （记者乔业琼）4月15日至21日，是第27届全国肿瘤防治宣传周，此次宣传周主题为“健康中国健康家——关爱生命 科学防癌”。为提高全民健康意识，人民网推出全国肿瘤宣传防治周系列科普稿件。本期专访中国医学科学院肿瘤医院胸外科副主任医师邵康，为网友解答肺癌防治相关知识。

女性罹患肺癌问题相对凸显

“近年来，越来越多的肺癌患者能够在早期被发现并得到有效治疗，说明我国在‘早发现、早诊断、早治疗’方面取得了显著成效。但在临床也发现，女性肺癌患者发病呈现上升趋势，尤其在中年女性当中最为明显。”邵康在研究中国医学科学院肿瘤医院胸外科近十年的数据统计时发现，40岁以下女性肺癌患者所占比例已经超过同年龄段男性患者。

结合临床，邵康表示，十年前就诊的肺癌患者绝大多数是中晚期，很多患者就诊时已经失去手术治疗机会，但近年来肺癌早发现早治疗情况向好，更凸显出女性罹患肺癌问题。

邵康进一步分析说，总体上男性肺癌比例远超女性。主要原因是男性吸烟或被动吸烟的人群显著多于女性，并且男性从事有辐射或有致癌风险等工种的比例也比女性要多。近年来，女性肺癌患者增多，可能与被动吸烟、空气污染、厨房油烟、不良情绪等因素关系密切。另外，有研究发现，与肺癌发病有关的某些基因突变在女性群体中更常见，雌激素水平、口服避孕药、妊娠次数以及绝经年龄等因素也可能与女性肺癌的发生风险存在关联。

戒烟是降低罹患肺癌风险的重要手段

由于肺癌发病隐匿且早期症状很不典型，因此很难通过早期症状达到“早诊”目的。但若出现以下症状一定要引起重视：

1、咳嗽。表现为刺激性干咳，且往往持续时间较长。而若合并咯血尤其是痰中带血时则应尽快到医院做进一步检查。长期吸烟患者出现痰血则高度怀疑肺癌。

2、胸闷胸痛。疼痛程度较重，位置相对固定。

3、出现乏力、体重减轻、低烧、骨关节肿痛等。

引发肺癌因素众多，在日常生活中，我们如何做好保肺工作？邵康表示，首先一定要戒烟，戒烟是降低罹患肺癌风险最为有效的手段，戒烟越早，受益越大；二是烹饪时打开油烟机，做好通风，减少厨房油烟污染；三是加强工作场所的职业防护；四是使用环保材料进行家庭装修；五是积极治疗慢性肺部疾病；六是定期体检。“对于45岁以上有肺癌家族史者，患癌高风险较高，定期筛查尤为重要，‘早发现、早诊断、早治疗’是防治肺癌的最大秘籍。”邵康强调。