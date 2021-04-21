分不清肩周炎还是肩袖损伤？自测方法了解一下

网球、羽毛球、举重、游泳、体操……热血运动让不少人痴迷，殊不知运动不当极易造成上肢损伤，体操的转肩、举重时肩突然过度后伸、投掷的出手动作、羽毛球的大力扣杀都是引起损伤的典型机制。在日前由暨南大学附属第一医院承办的“中华医学会运动医疗分会上肢运动创伤学组学术会议”上，专家指出，运动中除了不恰当的猛烈和过度牵拉导致的损伤，过劳所致的损伤也不容忽视。肩袖损伤并非都要手术，是否需要手术，不能只看片子，更看重患者的症状。

逾六成患者因运动不当

诱发上肢损伤

小肖有一次打篮球被盖帽时发生撞击，当场肩痛难耐，治疗后稍有好转。自那以后，小肖再不敢做投篮动作了，一出手感觉肩关节要掉出来一样。原来，他肩关节里面的“半月板”盂唇撕裂了，在盂唇损伤后失去稳定的作用，肩关节就会出现恐惧状态。经手术治疗后，半年时间就恢复到了以前的龙精虎猛。

中华医学会运动医学分会主任委员陈世益教授介绍，运动健身爱好者大军日益壮大，存在运动知识盲区的人却不在少数。在他的门诊中，超过60%的患者因为运动不当导致上肢损伤。陈世益建议，在运动时应注意掌握方法，把握强度。

肩周炎≠肩袖损伤

普通市民亦可自测

日常生活中，经常有患者混淆了肩周炎与肩袖损伤。

“民间常说的‘五十肩’、‘冻结肩’，其实是关节囊炎。从开始出现炎症，到炎症慢慢消退，最后到僵硬期。一般来说，这种病在很多情况下可以自愈，但如果肩膀疼痛了很多年，而活动并不受限，这种情况下肩袖损伤的可能性很大。”暨南大学附属第一医院副院长郑小飞教授表示。

肩周炎多为慢性发作，起初表现为阵发性肩痛，随后疼痛逐渐加剧或表现为钝痛、刀割样疼痛，且呈持续性。肩痛白天轻晚上重是肩周炎的一大特点。需要注意的是，肩周炎患者就算在别人的帮助下，肩关节也不能自由活动。

肩袖损伤的最典型疼痛则为颈肩部的夜间疼痛和上举受限(患肢高举超过自己头顶的动作)，有时伴有向颈部和上肢的放射性疼痛，患者侧卧位疼痛加重，严重影响睡眠。不过，肩袖损伤在别人的协助下，肩关节是能够自如活动的。通过第三者的协助，观察肩关节的活动情况，普通市民即可实现初步分辨。若自测为肩袖损伤，患者应该尽快前往正规医院诊治。

是否需要手术

更看重症状

陈世益介绍，随着肌骨超声的应用，运动医学获得突飞猛进的发展。在诊断上，X光检查可以看骨骼的情况，核磁共振可识别60%的小关节韧带的损伤，而肌骨超声的识别率可以达到95%以上。

诊断为肩袖损伤是否就需要手术呢？不一定！

“采用注射干细胞、PRP治疗、物理治疗或者中医中药、运动锻炼等方式后，肩不痛了，就可以不做手术。”陈世益教授表示，是否需要手术，不能仅仅是看片子，更看重患者的症状。

他特别举例了三种常见情况下不同的处理方式：

1.面对肩袖损伤的患者，需要看患者肩关节的功能情况，如果其手臂无法抬高，核磁共振或者肌骨B超检查发现肌肉断裂后明显回缩，这种情况需要手术。

2.肩关节疼痛严重，虽然肌腱断裂，但其并没有回缩，则可以通过局部注射干细胞、物理治疗等消除炎症，缓解疼痛，此时并不一定要手术。

3.核磁共振检查后，发现其关节肌肉已经断裂，但是患者没有明显的感觉，不疼痛，那么也可以不需要手术治疗。