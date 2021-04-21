近视手术到底该不该做

近期，门诊来了不少咨询近视手术的患者，他们想趁着五一假期做手术，但同时也因对手术的安全性存疑而犹豫不决。近视手术“想做又不敢做”是让部分近视患者很纠结。今天，我们来说说近视手术适合哪些人、视力能否恢复如初，以及手术有无风险和后遗症等关注度较高的问题。

矫正有两类手术方式

近视矫正手术就是帮助屈光不正者矫正视力的手术。

根据手术的部位不同，矫正手术分为两大类：一类是作用于角膜的激光矫正手术，另一类是植入眼内的晶体类手术。第一类手术的原理可以认为是在做“减法”，把我们的角膜削薄一点，使角膜这个大“凸透镜”变得没那么“凸”；第二类手术的原理可以认为是在做“加法”，把一副超轻薄的隐形眼镜植入到我们的眼睛里。

●激光矫正需要削薄角膜

首先来谈一谈近视激光矫正手术。它的主要术式有表层手术、半飞秒手术（FS-LASIK）和全飞秒手术（SMILE），而目前用于近视矫正的激光有两种：准分子激光和飞秒激光。

第一种表层手术包括激光光学角膜切削术（PRK）、经上皮的激光角膜切削术（TPRK）、准分子激光上皮下角膜磨镶术（LASEK）等手术方式。简单说，就是应用准分子激光直接切削角膜达到矫正近视的目的。这类手术开展的历史较久，不用手术刀、无切口，手术风险极低，缺点是术后头两天疼痛感比较明显，并且恢复时间较其他手术方式略长。表层手术比较适合矫正中低度数的近视。

第二种是半飞秒手术，即一半通过飞秒激光，一半通过准分子激光完成的手术。术后视力恢复快，视觉质量高，一般术后24小时即可达到最佳矫正视力1.0，没有疼痛感，但切口较大。术后有些患者会出现干眼症状，通过眼内点药可以缓解。大部分患者都适用这种手术方式，也是目前应用较广、开展较多的激光手术方式。

第三种是全飞秒手术，即全部通过飞秒激光完成的手术方式。切口较小，不到半飞秒手术切口的1/10，术后视力恢复快，也无疼痛感。由于全飞秒手术更加微创，干眼发生率低，术后满意度高，目前也是比较受认可的手术方式。但是，全飞秒手术对患者术中配合和角膜条件有一定要求，比如术中需要患者保持固定注视20秒左右，因此患者术前需要医生进行全面评估明确是否适合。

●晶体类手术像植入“隐形眼镜”

激光手术可以矫正大部分人的近视，但高度近视或者角膜偏薄不宜切削的人，只能靠晶体类手术来摘掉眼镜。

矫正近视的晶体类手术一般是指ICL（有晶体眼人工晶体）植入手术，好比是在眼前房内植入“隐形眼镜”。激光手术双眼可同时进行，而ICL植入手术一般需要双眼分两天分别进行。手术过程很快，术后1-2天即可恢复视力。

ICL植入手术不用切削角膜，保留了角膜的完整性，如果对植入的“隐形眼镜”有任何不适或者不满意，可以再次进行调整或将镜片取出。但是此类手术属于内眼手术，在眼内进行操作且眼内会长期存在一个异物，因此手术风险略大。它比较适合高度近视（600度以上）患者，术后还需要密切随访，谨防出现并发症。

总之，近视矫正手术各有优缺点，患者到底适合哪种手术方式需要医师经过详细检查后再做建议。

“术后一个月不能用眼”已成过去式

一些人对于近视矫正手术的印象还停留在“术后一个月不能用眼，需戴墨镜不能见光”上，事实上，随着近些年医学技术的发展，近视矫正手术已经不需要这样“麻烦”的医嘱了。那么，现在的近视矫正手术术前需要做哪些准备工作、术后休养需要多久呢？

●术前停戴隐形眼镜一周以上

近视矫正手术前，患者需要停戴隐形眼镜一周以上，硬性角膜塑形镜则需要停戴一个月以上，否则可能影响术前手术参数的精确测量。

术前检查参数主要包括准确的屈光度数、角膜厚度、角膜形态、前房深度等。这些检查一般需要半天到一天时间完成，由医师进行手术风险评估和手术方式介绍，术前需遵医嘱用抗生素滴眼液滴眼，然后才可接受手术。如的确有个人需要，术后3个月才可以戴美瞳。

●术后第二天可恢复正常生活

表层手术需要两天的休息恢复时间。半飞秒手术、全飞秒手术术后第二天，一般就可恢复正常工作、生活，有的适应性较好的患者甚至当天下午就可正常工作、生活。

患者术后要注意用眼卫生，不要揉眼，按医嘱点眼药。术后一周内，注意避免脏东西、脏水入眼，忌食辛辣刺激海鲜类食物，避免使用洗面奶，女生避免使用眼霜；术后一个月内，忌烟酒、不游泳、不做对抗撞击类运动（如篮球、足球、拳击等，可以跑步、做器械锻炼），女生不化眼妆。

视力能恢复到多少

做了手术后，视力恢复到多少算是正常呢？近视矫正手术的目标是恢复到患者术前戴眼镜矫正能达到的最好视力，正常水平是恢复到1.0左右。比如，八九百度的高度近视者，如果戴镜矫正视力能达到1.0，那么接受近视矫正手术后，也能达到1.0。

患者术后要求规律复查。一般情况下，患者在术后第1-3天、7-10天、1个月、3个月、半年、一年进行复查。另外，无论是否手术，均建议高度近视患者每年散瞳检查眼底有无异常或病变。

还有患者询问，自己有朋友十多年前做了激光手术，后来出现了视力倒退是什么原因？由于没有面诊，我们无法判断出现这种情况的真正原因。但需要特别提醒的是，接受近视矫正手术后，患者需要对视力成果进行维护。

近视手术只是把“多出来”的度数去除，给了患者一个重新开始的机会，但不意味着一劳永逸。因此患者在做完手术后，要有意识地培养健康的用眼习惯，不能过度用眼。

眼科医师建议，术后一个月以内使用电脑或手机每20-30分钟，应休息10-15分钟，可以远眺或者闭目休息；一个月以后，可适当延长用眼的时间，每使用电脑1小时休息10分钟左右。只有保持良好的用眼习惯，正确进行视力的维护和复查，好视力才会稳定下去。

聊聊“医生为何还在戴眼镜”

近视矫正手术安不安全？严谨地说，任何手术都有其风险性，不可能绝对安全。

近视矫正手术在国内开展了30多年，帮助数百万人摘掉了眼镜、提升了生活质量，时间和数据均证明了它的安全性和有效性。从这个角度来说，近视矫正手术是安全的。整个手术过程5-10分钟就可以完成，尤其是激光手术，在高科技设备的加持下，已经非常自动化且安全，术后满意率在95%以上。手术的风险其实主要体现在术后的并发症上，因为它存在术后感染、继发圆锥角膜等罕见并发症的可能。

门诊中，也有患者提出“如果安全的话，为什么有的医生还在戴眼镜？”这是我们要讲的另一个问题：近视矫正手术是一种体现个人意愿的手术，首先是想不想做，而后是能不能做。在去年新冠肺炎疫情期间，我们执行京外援助任务的一些医疗队成员为了方便佩戴护目镜，选择进行近视矫正手术；有的医疗队成员没有摘镜意愿，就维持现状。所以，是否做近视矫正手术首先是个人选择。

总而言之，近视矫正手术属于“锦上添花”。在眼科技术快速发展的大环境下，未来的手术肯定会越来越安全、高效和舒适。无论何时，选择正规医疗机构进行严格的术前筛选、选择适合的手术方式和定期术后随访，对于每一位需要摘镜的近视患者都至关重要。

五类人群不适合近视矫正手术

根据临床经验和手术要求，以下五类人群不适合接受近视矫正手术。

①年龄小于18周岁；

②近2年屈光度不稳定（每2年屈光度数变化超过100度）；

③眼部活动性炎症和感染、重度干眼；

④患有某些全身性疾病（如瘢痕体质、干燥综合征、系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、多发性硬化、精神焦虑及抑郁等）；

⑤矫正视力极差的重度弱视者等。

这些也是前文所说的，近视矫正手术需要在正规医疗机构进行严格术前检查的重要原因。

（作者：北京协和医院眼科医师）