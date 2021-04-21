放化疗后口腔溃疡，益气养阴度谷雨

医案 刘先生，44岁，鼻咽癌放化疗后反复口腔溃疡半年

刘先生患鼻咽癌两年余，经过几个月担惊受怕的放化疗，总算康复出院了。没想到，虽然刘先生的胃口在放化疗后逐渐恢复了，但是口腔溃疡却反复发作不停。严重时甚至满嘴都是溃疡，稍微吃一点东西就痛得想哭。而且总觉得疲倦乏力，口干咽干，还手脚和背部冰冷，一吹风就更加明显。大便稀烂，晚上也很容易醒。刘先生曾经到医院就诊，得知有可能与放化疗有关，只能对症处理，但是效果不明显。刘先生打听到德叔治疗杂病有一招，于是来到门诊求诊。

德叔解谜 伤气伤阴，虚火上犯

放化疗是针对鼻咽癌的有效疗法，但是杀灭“敌人”癌细胞的同时，也消耗了人体的正气，从而出现刘先生手脚冰冷、怕风怕冷、大便稀烂等阳气不足之象。另一方面，化疗药容易耗伤阴津，从而出现口干、咽干阴液亏耗的表现。在此状态下，一旦睡不好，或是饮食不节，就很容易导致虚火燃烧起来上炎到口腔，出现口腔溃疡，疼痛难忍。治疗上，德叔以益气养阴为主，兼以稍清虚火，全程调脾。经过半个月调理，刘先生的口腔溃疡明显减少，近半年也再未发作，现间断门诊复诊调治。

预防保健 谷雨养生要清补

所谓“病去如抽丝”，在身体恢复过程中不能操之过急，要保持心态平和。此时正是谷雨时节，中医认为春气与肝相通，保持心情舒畅有利于使肝气条达顺畅，不容易引起肝气郁结，虚火上炎。谷雨时节阳气升发，补益气阴时要注意不能只补不清，不然也易导致上火，建议以清补为法，如太子参、玉竹、黄精、麦冬等补气养阴之品，配陈皮或砂仁等健脾之品。同时亦可进行穴位按摩保健，选穴三阴交、涌泉穴、内关穴，将拇指或食指指腹，置于穴位处按揉，力度要适中；每个穴位按揉150～200次，每日1次。

德叔养生药膳房 生地炖瘦肉

材料：猪瘦肉350克，生地15克，太子参30克，石斛10克，精盐适量。

功效：益气养阴，降火敛疮。

烹制方法：诸物洗净，猪瘦肉切片备用；将上述食材放入锅中，加适量清水约1250毫升（约5碗水量），武火煮沸后文火炖约两小时，放入适量精盐调味即可，此为2-3人量。（记者 林清清 通讯员 沈中）