垃圾分类，别退化别松劲儿

再过几天，《北京市生活垃圾管理条例》实施将迎来一周年。在将近一年的时间里，北京市生活垃圾分类进行得如火如荼，成效有目共睹。但是，根据12345热线近期接到的市民投诉，一些小区仍存在问题和不足。比如，有的小区垃圾堆积成山，清运不及时；有的小区缺乏值桶人员，垃圾混扔混投仍然普遍；有的小区崭新又漂亮的回收箱使用效率不高；还有一些居民至今没有树立分类意识。

实行垃圾分类，关系到首都市容市貌，关系到市民的生活环境，关系到资源的节约利用，也是社会文明水平的重要体现。垃圾分类一年，北京市民积极响应，垃圾分类已经成为新时尚。但本报记者近日暗访发现，一些小区垃圾分类管理工作不到位，甚至出现垃圾混装反弹现象，值得警醒。

《北京市生活垃圾管理条例》实施将近一年，却还有小区垃圾成山，足以说明在垃圾分类制度的执行中还有不少问题。近一年来，北京市城管执法部门共检查生活垃圾分类主体责任单位89.5万家次，立案查处涉及生活垃圾的违法行为4万余起，这一数字也说明，垃圾分类违法现象还很突出，同时也表明，承担垃圾分类领导和实施责任的各个主体，并没有将条例赋予的责任履行到位，也没有将违反条例者的监督和处罚执行到位。

以小区垃圾分类为例，《北京市生活垃圾管理条例》第三十六条规定，生活垃圾分类管理责任人的责任包括：建立生活垃圾分类日常管理制度；指定专人负责指导、监督单位和个人进行生活垃圾分类；明确不同种类生活垃圾的投放时间、地点，分类收集、贮存生活垃圾；及时制止翻拣、混合已分类的生活垃圾的行为等。对发现投放人不按照分类标准投放的，有权要求其改正；投放人拒不改正的，应当向城市管理综合执法部门报告。垃圾堆积成山的小区，为何没有执行到位？

惩罚不是目的，但制度中的惩罚细则得不到落实，也必然达不到目的。对违反垃圾分类制度者，不实施惩罚，不仅对那些实施垃圾分类者不公平，而且容易引发破窗效应，让那些习惯正在养成的人、对惩罚存有忌惮的人，再次回到原来的轨道上。同时要梳理总结生活垃圾管理条例实施的有效做法，有针对性采取鼓励、引导措施，加强宣传动员，讲好群众身边的人和事，树立典型，发挥示范带动作用，深化推动全民参与，促进良好习惯养成。

站在强制垃圾分类实施一周年的节点上，应总结盘点再出发，以钉钉子精神抓好这件“关键小事”，采取有效措施加以改进，推动垃圾分类工作再上新台阶。垃圾分类需要久久为功，无论是管理部门，还是普通市民，咱可都不能松劲儿。