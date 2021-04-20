14个生活中的小纠结 健康专家帮你逐一破解

日常生活中，人们会有很多“小纠结”的时刻。比如，洗澡时先洗头还是先洗脸？剩饭剩菜是趁热放冰箱还是凉凉再放？用餐时先喝汤还是后喝汤？早起先刷牙还是先吃早饭……这些小纠结有些完全是个人喜好，无伤大雅。但有些则涉及一些知识误区，做不对可能会为健康“埋雷”。今天，我们就来打包解决这些“纠结时刻”。

--------刷牙--------

横着刷 还是 竖着刷

正解：斜45度颤动刷。

横着刷太用力容易造成牙齿楔形缺损，竖着刷用力过度可能损伤牙龈。推荐的刷牙方法应将刷毛斜45度放在牙齿和牙龈交界处水平颤动5次左右，再转动刷柄拂刷牙面。以此方式刷完每一颗牙的每一面。

--------牙膏--------

沾水 还是 不沾水

正解：沾不沾水都行，特殊用途牙膏建议不沾。

沾不沾水对于刷牙效果没有实质影响，沾水后泡沫更丰富，如果这感觉能让你刷牙时间更久（2至3分钟），那就沾水。

注意了，一些脱敏、美白牙膏建议不沾水，否则特殊成分会过快释放，降低脱敏、美白的作用。

--------洗澡--------

先洗头 还是 先洗脸

正解：差别真不大！

有人说先洗脸是因为温度高毛孔张开，洗脸晚的话脏东西容易堵塞毛孔。但这个理由换成先洗头似乎也成立。其实洗澡时间不要太久，10至15分钟就行，这点时间里先洗哪儿都差别不大！

--------早餐--------

先吃早饭 还是 先刷牙

正解：先问问自己头一天晚上有没有好好刷牙。

如果头一天晚上好好刷牙了，第二天起床后可以先漱个口，吃完早餐再刷牙。不过若是吃了酸性食物（比如醋、柠檬汁等），建议先不忙着立即刷牙，漱漱口把口腔的pH值调回中性再刷。如果头一天晚上没有好好刷牙，甚至没刷牙，建议刷完牙再吃饭，饭后认真漱口（提倡大力漱口）。

提倡早晚各刷一次牙。刷牙是为了清除牙菌斑和软垢，牙菌斑是嘴巴里细菌为了生存分泌出来的一种物质，这东西的形成速度很快，刚清洁过的牙面上，数分钟内就可形成新的一波。一般来说，12小时菌斑初步发育成熟（所以一天要刷两次），10至30天达到高峰。软垢是食物残渣和细菌的混合物，松软地沉积在牙缝、牙颈等各种犄角旮旯的地方，刷牙或漱口即可去除（所以提倡勤漱口、大力漱口）。

------用餐顺序------

先吃饭 还是 先喝汤

正解：餐前少量喝点汤。

餐前喝几口汤，可以湿润口腔、食道，同时“唤醒”我们的胃，令肠胃积极投入到消化吸收食物的工作之中。民间也有“饭前先喝汤，不劳医生开药方”的谚语。如果“干”吃，胃里满满的都是干货、硬货，会加重胃肠道负担；但如果餐前喝太多的汤，则会冲淡胃液，影响消化和吸收。此外，餐后也不宜喝太多的汤，本来已经吃饱了，又灌很多汤进去，胃被撑得很大，蠕动减弱，负担加重，久而久之也会带来健康风险。

-------扭伤了-------

冷敷 还是 热敷

正解：先冷后热。

刚扭伤或崴脚如果肿胀疼痛严重，要先冷敷，可以消肿止痛，同时可把患肢抬高并绷带包扎。48小时后，可换成热敷，能起到活血散瘀的效果。

--------起床--------

叠被子 还是 不叠被子

正解：先平铺被子。

人睡着时会排汗，被子或多或少会有些潮气。如果起床马上叠被，部分水分难以蒸发，螨虫在潮湿环境中会快速繁殖引起皮肤过敏等。

正确做法是把被子平铺在床上，开窗通风晾半小时后，时间允许再叠被子。

------内裤袜子------

一起洗 还是 分开洗

正解：最好分开洗！

穿过的袜子上主要有水分、盐分、乳酸、尿素、金黄色葡萄球菌、真菌、老旧角质等，脚臭的人可能还有白癣菌等真菌及一些臭味代谢物。如果清洁不彻底或晾晒时间不足，很难保证袜子上不残留细菌或真菌。如果内裤和袜子放在一起洗涤，极容易造成脚上的细菌或真菌通过内裤感染到脆弱的生殖器。这一点男女都可能发生，尤其是女性更容易感染。有脚癣的人更应该注意袜子、内裤分开洗。

-------剪指甲-------

剪成圆形 还是 剪成方形

正解：稍微方一点好！

指甲如果剪得太圆太短，两侧新长出的指甲可能会长进肉里面，严重时可形成嵌甲性甲沟炎。所以手指甲剪得稍微方一点，磨去棱角变成类似椭圆就好。

-------擦屁屁-------

从前往后 还是 从后往前

正解：女士从前往后擦！

如果从后往前擦，卫生纸容易将肛门的细菌带到女性的尿道、阴道从而引起感染。男士就无所谓了，擦干净就行。

-------上厕所-------

蹲便好 还是 坐便好

正解：把脚垫高的坐便最好！

坐便时如果身体直立，一条叫耻骨直肠肌的肌肉会“勒住”直肠，不便于大便顺利排下。而蹲便的姿势可以使直肠解放出来，使得排便变得顺畅一些，但蹲便对于年长、腿脚不好的人来说有些难度。

所以平时在家坐便时脚下放一个垫脚的小凳子，也可以起到类似的作用。

-------剩饭剩菜-------

趁热放冰箱 还是 凉凉放冰箱

正解：趁热放冰箱！

当食物温度低于60℃的时候，就容易滋生细菌，而且温暖的环境必然加速细菌的生长速度。热菜凉凉必然经过一段较长的时间，在这段等待的时间里其实已经有大量的细菌了，再次食用就会有健康风险。所以应趁热将多余的菜放进冰箱。

当然最好是根据人数和食量做饭，不要图省事一次做出几餐的量，下次加热再吃。食物还是新鲜烹制、现做现吃更有利于健康。不存在热菜放冰箱“更容易变坏”这种说法。这么做也不会损坏冰箱，冰箱没那么脆弱！

--------跑步--------

前脚掌着地 还是 足跟着地

正解：怎样最舒服就怎样着地！

严格讲，前脚掌着地对膝关节的压力更小。但非专业运动员的普通跑步健身者，不必过于在意，如果跑步速度快就前脚掌着地，不够快用足跟先着地也可以。

关键要做到，身体稍前倾，脚轻轻落地，而不是“硬着陆”砸地面。

--------舌苔--------

刮 还是 不刮

正解：可以不刮。

正常人舌头上都会有一层舌苔。中医讲正常的舌苔是“薄白苔”，即舌头表面应该有一层均匀的、薄薄的、白色的舌苔，无需特殊处理。看舌是中医看病时非常重要的一个判断依据，舌头是反映身体状况的“一面镜子”。没有舌苔或舌苔厚、腻，或分布不均，或颜色发黄、发黑等均能提示一些有关健康状态的信息。

如果要找中医看病或调理身体，不能刮掉舌苔，这样会造成一种假象，干扰医生判断。如果平时有刮舌苔或刷舌头的习惯，也没什么不对。但从另一方面来讲，如果舌苔厚到需要刮掉或刷掉，说明身体还是有一定问题的，需要听从医生建议进行调理。（赵润栓）