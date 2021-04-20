国家卫健委：4月19日新增新冠肺炎确诊病例10例 其中本土病例1例

人民网北京4月20日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，其中境外输入病例9例（上海3例，福建2例，浙江1例，湖北1例，四川1例，陕西1例），本土病例1例（在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者231人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例241例（其中重症病例5例），现有疑似病例4例。累计确诊病例5524例，累计治愈出院病例5283例，无死亡病例。

截至4月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例311例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例85573例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90520例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1003205人，尚在医学观察的密切接触者10728人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察13例（境外输入12例）；尚在医学观察的无症状感染者316例（境外输入302例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12820例。其中，香港特别行政区11695例（出院11274例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院48例），台湾地区1076例（出院1034例，死亡11例）。