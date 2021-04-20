“0糖”口号何以“俘获”诸多消费者

以“0糖”概念火出圈的某品牌饮料最近“翻车”了。据澎湃新闻网等媒体报道，日前，该品牌就宣传0蔗糖致歉，称在相关产品标示和宣传中，没有说明“0糖”和“0蔗糖”的区别，容易引发误解。目前该品牌已经对产品进行了修正升级：包装从原来的“0蔗糖 低脂肪”改为“低糖 低脂肪”。

“0蔗糖”“0糖”“0脂”“0卡”，这样的标签契合了现代消费者对于健康的追求，也让一些商家看到了商机。有的品牌自成立之初便以“健康饮品”“无糖引领者”等积极健康的形象示人，受到年轻群体和有减重需求群体的欢迎。

作为上述两个群体“交集”中的一员，笔者与大多数人一样，也曾被上述饮料“0糖”的卖点所吸引。此次该品牌翻车，除企业“不讲武德”外，还与多数消费者都存在知识盲区有关，想当然地认为“0蔗糖”等于“0糖”，从而忽视了饮料食品原材料本身还有乳糖、果糖等。

曾有实验证明，虽然杯装奶茶可以选择是否加糖以及相应甜度，但其带来的热量变化就一杯奶茶而言区别很小，选择五分甜、七分甜，更多的只是心理安慰。同时，一些宣称“0糖”的食品饮料，为保持口感可能会加入人工甜味剂，即便其热量低到可以忽略，但绝不等同于“无糖”。而且人工甜味剂与蔗糖相比，更容易诱发某一类疾病。

由此而言，“0糖”更像是一种消费陷阱，甚至可能在为消费者的健康埋雷，说白了，就是商家在洞察消费习惯与趋势的基础上，与消费者打的心理战。

对于食品安全的认知程度是衡量公众科学素养的指标之一，“0糖”概念“俘获”不少消费者的心，或许恰恰说明公众的科学素养有待提高，一方面，是公众自身可以多一些刨根问底的态度和主动学习；另一方面，相关机构和单位应该致力于拓宽科普渠道，建立共享共治的权威科普及辟谣平台等，让伪概念无处遁形。

此外，行业标准与监管也要跟上。2020年7月，市场监管总局组织起草的食品标识监督管理办法公开征求意见，其中拟规定，鼓励食品生产者在食品标识上标注低油、低盐、低糖或者无糖的提示语；食品标识不得以“不添加”“零添加”“不含有”或类似字样强调食品中不含有或者未使用的物质。此举实际上是敦促、要求商家真实地向消费者提供食品信息，杜绝概念炒作。应该正视的是，根据现行消费者权益保护法的规定，“0糖”之类的口号已经涉嫌虚假宣传。守法经营、依法办事，少打擦边球、少误导消费者，在相关规定、规则逐渐完善的背景下，商家应该学会的是算大账。