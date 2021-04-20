让癌症早筛下沉到更多家庭

据国家癌症中心发布的《2019年全国癌症报告》，2015年，全国新发恶性肿瘤病例数约为392.9万例，平均每分钟有7.5个人被确诊为癌症；死亡病例数约为233.8万例，平均每分钟有4.5个人因癌症失去生命。

4月15日，由人民日报健康客户端、中国抗癌协会大肠癌专业委员会联合主办，国家癌症中心早诊早治办公室作为学术支持的“中国癌症早筛日”启动会在北京举行。

“慢病防控不能慢，一定要抓早抓好。肿瘤防治，早筛先行。”中国疾病预防控制中心慢病中心主任吴静在启动会上说，“肺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌等依然是我国主要的恶性肿瘤。这几个癌症有一个共同特点——发现的时候大多是中晚期，而治疗中晚期癌症的花费更高，五年生存率更低。如果这些高发的恶性肿瘤能够在早期就被发现，将预防工作前置到社区、家庭，相信我们离‘十四五’规划中提到的‘将人均预期寿命再提高1岁’的任务更近了一步”。

早期干预，能实现超90%的生存率

20世纪80年代以来，中国结直肠癌发病率翻了3倍，上升为中国高发癌症中排名第二的杀手。

“预防肠癌最重要的方法就是在早期筛查过程中发现肠息肉，让患者在肠癌恶化前的5—10年通过微创手术切除病灶。”中国抗癌协会大肠癌专业委员会主任委员、中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科主任王锡山说。

美国20世纪80年代推广结直肠癌筛查的经验表明，10年中对50岁以上人群进行肠镜检查，参与比例从2000年21%提升到了2015年60%，发病率和死亡率均呈下降趋势。

“结直肠癌有三个特点——早期症状不明显、干预窗口期长、早期干预生存获益良好。”中国医学科学院肿瘤医院内镜科主任王贵齐说，“早期结直肠癌常常缺乏特异性症状，随着疾病进展，才会出现腹胀、腹痛等肠梗阻症状，甚至便血等症状。同时，结直肠癌的发展期长，从增生性病变到腺瘤、癌变、临床期癌以致晚期肿瘤，大约需5—10年时间，有足够的筛查、预防机会，如果在早期得到干预，能够实现超90%的生存率。因此，结直肠癌是最应该、最适合、值得推广筛查的癌种之一。”

让肠镜检查成为肠癌筛查最后一个关口

“我们曾在2019年做过一篇《肠镜检查排队最久一年半！》的报道，当时记者走访、调查北京多家三甲医院发现，在北京做肠镜检查特别是无痛肠镜，等待时间少则数月、多则半年，最长甚至需要等待一年半。”人民日报健康客户端、健康时报总编辑孟宪励说，“如果让老百姓都去预约做肠镜，全国各级医院的肠镜设备存量及医护人员数量短时间无法配合上。很希望有创新的筛查手段、更合适的筛查策略能够缓解供需矛盾。”

哪些人群需要做结直肠癌的筛查呢？什么样的筛查手段和策略是科学的呢？

“可以先将人群分层，分别采用适合自己的筛查方式，引导老百姓精准就医，让肠镜检查成为肠癌筛查的最后一个关口。”国家癌症中心癌症早诊早治办公室主任陈万青说，“首先要了解结直肠癌的危险因素。自40岁开始，进行结直肠癌风险评估，明确风险等级。如果属于高危人群，建议定期参加结肠癌的筛查，可以根据情况选择结肠镜、便潜血检测、肠CT结肠成像以及多靶点粪便FIT-DNA等筛查手段。如果有相关遗传性疾病，筛查开始时间要进一步提前。”

中国自主研发的多靶点粪便FIT—DNA联合检测技术，得到了《中国结直肠癌筛查与早诊早治指南（2020，北京）》的推荐，明确非侵入性的多靶点粪便FIT-DNA联合检测技术为肠癌早筛的重要手段之一。

该项技术经大规模前瞻性多中心注册临床试验验证，已获国家药品监督管理局批准，其对结直肠癌的灵敏度（95.5%）和进展期腺瘤的灵敏度（63.5%）均高于通过美国FDA审批的非侵入性结直肠癌筛查检测Cologuard。

2020年11月9日，国家药品监督管理局批准了诺辉健康旗下结直肠癌早筛产品常卫清的创新三类医疗器械注册申请，并在预期用途中明确其适用于“40—74岁结直肠癌高风险人群的筛查。”

癌症管控应从三个战略层面上加强

有专家说过，对于筛查来讲，技术是放在第二位的，第一位是大家愿意去做。只要愿意去做，哪怕再差的技术都能帮助发现问题。

“常卫清解决了一个尴尬的问题，就是用户在自己家里卫生间取便，寄出去5天后，检测结果如果是阳性，客服人员会给你打个电话说明到底哪里有问题；如果是阴性，就发一个短信告诉你没有问题。”诺辉健康执行董事兼CEO朱叶青说，“我们不仅要通过居家检测的便捷服务帮助癌症早筛下沉到更多的家庭，也要全力支持科普工作，用癌症早筛的科学认知消除人们对癌症防治的误区。”

“攻克癌症是一个系统工程、战略工程。癌症的管控应该从三个战略层面上加强，即国家、社会和个人。”王锡山说，在国家层面上，应做到战略上“关口前移，预防为主”；在社会层面上，包括医院、学会、协会以及媒体在内的各个社会部门应当齐心协力，研究制定相关政策，做到“专科医生同质化，病人治疗规范化”；在个人层面上，呼吁和号召公众珍爱健康，提高每个人的防癌意识，改变不良的生活方式和饮食习惯。