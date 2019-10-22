中国医学科学院启动“第一届中国医学健康创新大赛”

中国医学科学院北京协和医学院于10月21日晚宣布启动第一届中国医学健康创新大赛，与美国国家医学院等全球八家医学研究机构合作，面向全国征选突破性创新研究和大胆创意，寻求应对老龄化良方。大赛将从全国评选30名优胜者。获奖者也同时作为培育奖获奖人，获得角逐“健康长寿全球挑战赛”资格，可参与后续国际奖项竞争。

据悉，中国医学健康创新大赛由中国医学科学院北京协和医学院主办，是美国国家医学科学院发起的“健康长寿全球比赛”在亚洲地区的最大赛场和初选平台。大赛旨在全面应对全球人口老龄化带来的挑战和机遇，激发突破性的原创思想，通过研究提出新概念、新技术、新产品、新方案，推动在全球范围内产生变革性和可扩展的创新，并通过使科学家、工程师、创新者、企业家、管理者、决策者和公众共同努力，实现健康长寿的承诺，并建立广泛的支持生态系统。主办方希望多学科领域（包括包括科学、技术、工程、产业、社会科学、金融及其他领域）团队和个人围绕健康长寿的解决方案提出大胆创意。

据了解，健康长寿全球挑战赛将包括三个阶段：

第一阶段是培育阶段，优胜者将获得培育奖。全球设立约450个奖项，每个优胜者将获得各自赛区5万美元经费支持作为种子基金，以鼓励参赛人员构思新型创意（2020年启动）。获奖者将受邀参加一年一度的“创新者峰会”——第一次峰会将于2021年夏季举行——与来自世界各地的决策者、研究人员、潜在投资者和其他创新者分享其工作成果。



第二阶段是加速阶段，优胜者将获得促进奖。从培育奖获得者中遴选已取得重大进展且表现优异的获奖者，给予价值50~100万美元或更多数额的奖项，以支持其在大胆创意方面取得更大成果（2021年启动）。



第三阶段是大奖赛阶段，优胜者将获得大奖。大奖奖金高达500万美元，将授予在延长人类健康寿命方面取得的突破性创新成果（2023年启动）。

大赛第一赛程将于2020年1月启动，用近六周时间从有资质机构广泛收集提议。2020至2022年，中国医学科学院北京协和医学院将每年资助30个项目，3年共资助90个。为了打破创新障碍，“培育奖”申请只需递交一份2页纸的项目申报书。主办方将组织专家组重点对申请者的创造力和创新能力进行评审。