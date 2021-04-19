国家卫健委：4月18日新增新冠肺炎确诊病例11例 均为境外输入病例

人民网北京4月19日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（海南4例，广东2例，云南2例，天津1例，上海1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者333人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例241例（其中重症病例6例），现有疑似病例4例。累计确诊病例5515例，累计治愈出院病例5274例，无死亡病例。

截至4月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例315例（其中重症病例6例），累计治愈出院病例85559例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90510例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1002777人，尚在医学观察的密切接触者10533人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察11例（境外输入10例）；尚在医学观察的无症状感染者322例（境外输入307例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12805例。其中，香港特别行政区11683例（出院11270例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院48例），台湾地区1073例（出院1033例，死亡11例）。