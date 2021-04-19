新冠疫苗接种是道必答题（人民时评）

当前，我国新冠疫苗接种工作有序展开，接种总剂次数居全球第二。从3月下旬开始，我国启动了新冠疫苗接种数据日报制度，这是我国疫苗接种史上首次启动日报制度。每天更新新冠疫苗接种数据，既是展示一张“进度表”，也是发布一道“动员令”。

在全球新冠肺炎疫情仍在流行的背景下，我国疫情防控措施得力，国内感染风险较低，但疫情传播风险依然存在。防控疫情最有效、最经济的办法，就是接种疫苗。目前，我国新冠病毒疫苗研发取得可喜进展，已有多款疫苗获批使用。我国正在按照“应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全”的原则，积极组织实施疫苗接种，稳步提高疫苗接种人群覆盖率。

值得注意的是，部分群众对疫苗接种的科学性、重要性和必要性还存在一些认识上的误区。当前，部分群众疫苗接种意愿不高，一个重要原因是国内疫情形势好转。有人存在侥幸心理，觉得随着天气变暖，疫情不会加重，没有必要再打疫苗了；有人怀疑疫苗的安全性和有效性，担心接种疫苗会发生不良反应，影响身体健康；有人认为接种疫苗的保护作用不大，打不打都一样；还有人认为“别人打了，自己就不用打了”，盲目指望靠他人建起免疫屏障。这也提醒我们，让理性战胜偏见，让科普跑赢谣言，才能打消部分群众的顾虑，让“应接尽接”尽早成为现实。

事实上，接种疫苗是战胜疫情的利器，利己利人，利国利民，不是选择题而是必答题。于个人而言，接种疫苗，既能保护自身健康，也能保护家人和周围人的健康；于国家而言，接种疫苗，不仅可以降低感染率、重症率和病亡率，而且可以有效阻断疫情传播，让大多数人的健康得到保证。可以说，接种疫苗是一份社会责任。因为传染病是在人与人之间传播的，没有人是一座“孤岛”，没有人能够独善其身。如果人人心存侥幸，或者将阻断病毒传播的希望寄托在他人身上，免疫屏障就无法建立。同时，针对个别地方接种工作中出现的简单化甚至“一刀切”情况，强制要求全员接种，必须坚决予以纠正。

当前，我国除个别地方外已无新冠肺炎本土新发病例，防疫形势稳中向好，这很容易使人忽视疫情防控的长期性和艰巨性。在全球疫情防控中，中国跑赢了上半场。但是，如果不尽快建立起免疫屏障，就有可能形成一个免疫洼地。在人员流动频繁的现代社会，重新打开国门是必然趋势，而目前我国绝大多数人尚处于没有免疫的状态。只有通过大规模疫苗接种实现群体免疫，才能完全打开国门，否则会面临很大风险。因此，我们必须把握窗口期，加快推进接种疫苗，这样才能有效抵御疫情输入的风险，在全球疫情防控中跑赢下半场。

前不久，云南瑞丽再次出现新冠肺炎疫情，为人们敲响了警钟。目前，我国绝大多数人都是新冠肺炎的易感染者，如果身体条件允许，建议都去接种疫苗。从构筑免疫屏障角度看，接种疫苗，既是个人权利，也是公民义务。只有人人参与、人人尽责，才能筑起强大的免疫屏障，打赢疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 10 版）