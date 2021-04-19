近年来，一些电子烟企业以年轻人作为营销重点，用“帮助戒烟”“健康无害”等违背客观事实的宣传误导消费者，并将电子烟标榜为“年轻”“时尚”“潮流”的代表诱导未成年人，使得电子烟在年轻人群体呈现流行趋势。对此，北京市消费者协会日前发布消费提示：电子烟隐患多，未成年人碰不得，建议尽快建立健全有关电子烟产品的相关标准，并完善监管规则。

2018年8月，国家烟草专卖局和国家市场监管总局联合发布的《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》明确，为加强对未成年人身心健康的社会保护，各类市场主体不得向未成年人出售电子烟。电子烟作为卷烟等传统烟草制品的补充，其自身存在较大的安全和健康风险。

北京市消协有关负责人指出，目前，我国还没有正式颁布电子烟的国家标准，市场上在售的各类电子烟产品，在原材料选择、添加剂使用、工艺设计、质量控制等方面随意性较强，电子烟产品质量参差不齐，部分产品可能存在烟油泄漏、劣质电池、不安全成分添加等质量安全隐患。因此，对可能危及人身财产安全的电子烟产品，经营者应当向消费者做出真实的说明和明确的警示，尤其不得做出虚假或者引人误解的宣传，切实维护消费者的合法权益。

为此，北京市消协建议，应尽快建立健全有关电子烟产品的相关标准并完善监管规则，从生产、工艺、销售等多个方面对电子烟产品进行明确具体规定，为行业监管和市场规范提供标准依据。相关部门应持续加强对电子烟产品的监管力度，严厉查处违规生产、销售电子烟的行为。（记者杨召奎）