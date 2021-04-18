国家卫健委：17日新增新冠肺炎确诊病例16例 均为境外输入病例
新华社北京4月18日电 国家卫健委18日通报，4月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，均为境外输入病例（广东4例，陕西4例，上海2例，四川2例，内蒙古1例，福建1例，河南1例，云南1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。
当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者493人，重症病例较前一日增加1例。
境外输入现有确诊病例236例（其中重症病例4例），现有疑似病例3例。累计确诊病例5504例，累计治愈出院病例5268例，无死亡病例。
截至4月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例314例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例85549例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90499例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1002318人，尚在医学观察的密切接触者10408人。
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察17例（境外输入16例）；尚在医学观察的无症状感染者320例（境外输入304例）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例12774例。其中，香港特别行政区11653例（出院11258例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院48例），台湾地区1072例（出院1033例，死亡11例）。
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