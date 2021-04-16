国家卫健委：4月15日新增新冠肺炎确诊病例11例 其中本土病例1例

人民网北京4月16日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月15日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，其中境外输入病例10例（上海3例，山东3例，广东2例，福建1例，陕西1例），本土病例1例（在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者492人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例219例（其中重症病例4例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5474例，累计治愈出院病例5255例，无死亡病例。

截至4月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例299例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例85533例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90468例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1001478人，尚在医学观察的密切接触者10498人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者31例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察12例（境外输入11例）；尚在医学观察的无症状感染者319例（境外输入300例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12735例。其中，香港特别行政区11618例（出院11246例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院48例），台湾地区1068例（出院1031例，死亡11例）。