不合新规短期健康险5月1日起停售

“可续保至100岁”像这样的百万医疗险产品介绍人们并不陌生，在多家销售平台亦随处可见，这让不少人误解为可保证续保或者保障达到“百万”……5月1日起，不符合新规的短期健康险产品须停售，年均增速超过30%的健康保险业务将迎来严监管，这是《中国银保监会办公厅关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》明确提出来的最新规定。

部分消费者收到保险产品停售提醒

“最高赔付600万医疗费用”“可续保至100岁”……部分保险公司为了抢占客户，有的拿着1年期的医疗险，打着“可以续保到80岁，甚至是99岁、120岁”的旗号大卖特卖；有的则以高达六百万元的医疗费赔付做卖点，实际上有业内人士就指出，这多为噱头，因为赔付达到几百万元的概率极低。

类似的产品表述让人眼花缭乱，记者通过梳理发现，目前在一些销售平台上，此类表述的保险产品仍未下架。连日来，也有不少消费者收到产品停售的通知提醒：“×××产品将于2021年4月30日24时前停止销售。不再接受本产品的投保申请。”部分保险公司还表示：“将提供转保建议。”

为何出现停售情况，这与相关产品业务发展迅速伴随着问题的出现有关。记者观察发现，随着人民生活水平的提高以及经历疫情后健康意识提升，近年来，健康保险业务快速发展，年均增速超过30%。不过，短期健康保险在快速发展同时也面临一些突出问题，比如部分产品缺乏定价基础，保额虚高；部分公司销售行为不规范，把短期健康险当做长期健康险销售，一旦赔付率超过预期就停售产品，严重侵害了消费者利益；核保理赔不规范；无序竞争，不利于全社会形成正确的健康保险消费观念。

“短险长做”等误导消费者内容将面临严监管

记者采访获悉，5月1日起不符合新规的短期健康险产品将停售，这是《中国银保监会办公厅关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》明确提出来的最新规定。“该通知有利于引导短期健康保险业务规范发展，有利于保护消费者合法权益，有利于维护市场公平合理的竞争秩序。”业内人士坦言，该通知聚焦行业短期健康保险业务发展存在的突出问题，而且采取有针对性的监管措施，补齐监管制度短板。

记者查阅发现，有五大方面的内容最值得关注，首先是规范产品续保，严禁保险公司通过异化产品设计，“短险长做”误导消费者；新规明确短期健康保险不得保证续保，不得使用“自动续保”“承诺续保”“终身限额”等易与长期健康保险混淆的词句。其次是规范产品定价、赔付率，要求保险公司产品定价应当具备定价基础，不得设定严重背离理赔经验数据基础的、虚高的保险金额；同时，还要求保险机构定期在公司官网披露短期健康保险业务整体综合赔付率，接受社会各界和保险消费者监督。第三是规范产品组合销售，严禁保险公司将产品组合销售异化为捆绑强制搭售，限制消费者购买产品和服务的权利，侵害保险消费者利益。而核保理赔也值得注意，新规严禁保险公司核保“空心化”、理赔“核保化”，侵害保险消费者利益；要求保险公司规范设定健康告知信息，健康告知信息的设定不得出现有违一般医学常识等情形。

此外，在规范产品停售方面，新规还严禁保险公司通过随意停售保险产品，弥补其因激进经营造成的损失，侵害保险消费者利益；并要求保险公司通过公司官网和即时通讯等方式，公开披露产品的具体停售原因、停售时间以及后续服务措施等信息。

疑问一：如果购买了短期健康险，是否受到影响？

1.和之前医疗险到期一样，直接转保合规新产品，不需要重新健康告知。

2.可以转保合规新产品，但需要重新做健康告知。

区别就在于：是否要重新做健康告知。

疑问二：消费者如何选购健康保险产品？

短期健康险市场产品众多，银保监会为消费者支招：

1.建议消费者在选购健康保险产品时认真阅读产品条款，并重点关注产品的保险期间和保险责任。短期健康保险产品的保险期间一般是在1年及以下，且不保证续保。保险期间超过1年的，或包含保证续保责任的健康险，属于长期健康保险。同时，对于费用补偿型的健康保险产品来讲，其责任遵循损失补偿原则，发生的医疗费用不能重复理赔，建议消费者购买此类产品时重点关注保险条款相关情况，不建议重复购买此类产品。

2.建议消费者合理购买健康保险产品。购买健康保险的目的是年轻时为老年做准备，现在为将来做准备。短期健康保险的特点是期限短，年轻的消费者购买产品的价格会比较便宜，但短期健康险也有自身的局限性，比如，消费者因健康状况变化导致医疗费用风险增加，消费者再次购买产品的价格会升高，同时也会面临产品停售，无法再次购买的情况。因此，消费者在选择健康保险产品时，不仅要关注产品的价格，还要关注产品的长期保障功能和保障水平。（记者 陈丽莉）