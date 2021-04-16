《柳叶刀》刊发社论：中国成功控制新冠疫情经验值得学习

世界著名医学杂志《柳叶刀》近日发表社论称，中国在控制新冠肺炎疫情方面取得的成功与世界上很多国家的结果形成了鲜明对比，在公共卫生方面有很多经验值得其他国家学习。在科学和健康问题上，合作比对抗更有成效。现在不是国与国之间互相指责或竞争的时候，而是同仇敌忾携手应对所有人面临的共同威胁的时候。

《柳叶刀》杂志称，去年4月8日，中国解除了对武汉76天的封锁。自武汉重新开放以来，中国控制新冠肺炎疫情的努力已经极其成功地阻止了新病例的反弹和输入，也让这个国家的社会和经济生活重新焕发出蓬勃生机。尽管此后部分地区出现了零星的新冠肺炎病例，但疫情都得到了控制。

中国是如何成功控制住疫情的？全球科学界能否从中国的经验中获益？中国疾病预防控制中心称，中国的策略是——积极发现病例，找出密切接触者，对其进行隔离，同时根据风险大小取消限制措施。

在政府敦促人们放弃旅行计划，以及地方政府实施严格的隔离措施后，今年春节前两周，中国的全国旅客发送量比2019年同期下降了70%。中国的公共卫生措施，以及公众的自觉，在很大程度上出于对政府高度信任，这些因素为有效控制住疫情作出了贡献。其在公共卫生方面中国有很多值得其他国家学习的经验。

在科学和健康问题上，合作比对抗更有成效。北京大学公共卫生学院教授李立明及其同事认为，中美两国在医学问题上开展强有力合作，对抗击新冠肺炎和未来其他疫情至关重要。他们还强调称，中国和美国在卫生领域，比如非传染性疾病、全球健康、心理健康、老龄化以及城市化和气候变化等问题上拥有共同利益，应恢复政府机构、学术界和科学界之间在卫生保健和医学方面的合作关系。

《柳叶刀》杂志称，现在这种合作与以往一样重要。相互学习使中国和世界其他国家共同推动了卫生和科学事业的发展。全球性的健康挑战需要全球性的对策与合作。这种合作建立在透明、彼此信任和目标一致的基础之上。（记者 刘霞）