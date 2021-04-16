北京海淀新冠疫苗接种突破300万剂

截至14日19时，海淀区疫苗接种量累计达到304.67万剂，共有192.49万人接种了第一剂疫苗，为全市最高；近7天全区日均接种量超过5.6万剂，也位居全市首位。海淀区高校云集，高校新冠疫苗接种工作稳步推进，其中清华大学师生员工接种率已达85%。

昨天17时，在清华大学校内新清华学堂疫苗接种点，当天最后一名接种者完成接种。实时数据显示，当日有1600名清华大学师生员工预约了新冠疫苗接种，实际接种1597人，仅3人因故未能到场。清华园街道党工委副书记闫聚群介绍，清华大学是清华园街道辖区内最大的单位，全校师生近5万人，占街道总人口的70%。时间紧任务重，还不能干扰学生正常的学习生活，街道办为此动了不少脑筋。“接种的前一天晚上，我们会通过群发短信通知每一位预约的师生员工，把接种者分批次、分时段通知到接种现场，以免造成现场拥堵。”经过确认后的数据会被传递到清华大学医院。“我们会根据接种者数据，精准匹配医护人员的数量、经验水平和相关物资，确保把有限的资源用在刀刃上。”清华大学医院护理部主任刘秀冬说。

校园接种点的经验被迅速推广到整个清华园街道。街道里60岁以上老年人比较多，街道开设了老年人接种专场，所有环节都提前做了精细安排：怕排队时间长，工作人员就在门口准备好凳子供老人休息；有腿脚不方便的老人来接种，志愿者会全程陪同搀扶；有老人因为紧张，血压测量值高于标准，志愿者就引导老人到休息区放松……顺畅的接种秩序和无微不至的暖心服务得到老人的一致好评。截至昨天，清华园街道共有1167名60岁以上老人接种疫苗。（记者 杨绪军）