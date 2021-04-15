“首届全国检验青年展翅创新论坛”召开

为提升检验医学学术水平和检验医师、技师和教师，特别是青年人的科研创新能力，同时为高等学校及附属医院、教学医院检验医学学科青年教师搭建交流合作平台，由广东省医学会主办、中华医学会检验医学分会检验医学青年教师科研创新联盟和深圳迈瑞生物医疗协办的首届全国检验青年展翅创新论坛暨中华医学会检验医学分会青年教师科研创新联盟第一届全体委员工作会议于4月10日在深圳召开。

搭建交流平台 拓宽人才培养渠道

“青年是学科的后备力量，青年强则学科强，希望能够通过中华医学会检验医学分会青年教师科研创新联盟为青年检验医学专家搭建一个交流和学习的平台。”山东大学第二医院院长、中华医学会检验医学分会候任主委王传新介绍，当前我国检验医学人才培养仍处在探索阶段，尤其在青年人才培养方面相对比较薄弱。随着临床检验医学的发展，对检验医学人才的需求逐渐增加。希望在未来进一步拓宽人才培养渠道，为青年人才提供良好的成长空间和发展平台，满足现代医学的发展需要。

山东大学第二医院院长、中华医学会检验医学分会候任主委王传新

迈瑞医疗中国区总经理冯宣运表示，希望青年教师科研创新联盟能够为中青年医生提供更多的支持和平台，汇集更多具有学术研究水平和影响力优秀杰出青年，以中长期培养的方式，立足当下，进一步助推检验医学的发展。

关注青年检验人才 强化继续教育

南方医科大学南方医院检验医学科主任、中华医学会检验医学分会检验医学青年教师科研创新联盟主席郑磊表示，检验人才培养体系主要包括院校培养和毕业后教育两大部分，中华医学会检验分会希望通过成立联盟的方式，对青年人才开展继续教育，从专业能力、领导力等方面开展培训。

南方医科大学南方医院检验医学科主任、中华医学会检验医学分会检验医学青年教师科研创新联盟主席郑磊

冯宣运表示，迈瑞医疗一直以来积极践行企业责任，致力于推动检验医学人才的培养。通过举办ISO15189医学实验室认可与质量管理研讨班、设置迈瑞医疗奖学金等，进一步提高基层医生操作水平和科研能力，助推中国检验医学人才人才培养。此次同中华医学会检验分会青年教师科研创新联盟的合作，是迈瑞医疗在人才培养方面的一个新的探索，希望通过联盟重点关注中国青年一代优秀人才，培养出更多未来检验行业的领军人物，在青年人才培养方面尽一份力。

“训战合一”促进研究成果的应用转化

王传新表示，受新冠肺炎疫情影响，检验医学发展也面临着一些挑战。在未来需要以临床需求为导向，加强技术研究。强化基层在抗体的制备、核酸检测等方面的能力，为检验医学持续高速的发展奠定基础。

郑磊提到，中华医学会检验医学分会青年教师科研创新联盟自成立以来也做了一些培训任务的初步探讨和分工，根据主席团成员涉及的优势领域共设置了8个能力培训模块工作组，将对应开展一些课程设置和培训计划。希望通过相关培训，能够更加针对性提升青年人才在系统思维课题设计和申报方面和多中心临床研究执行方面的能力，进一步促进研究成果的应用转化。

迈瑞医疗中国区总经理冯宣运

“学科建设和人才培养不是两个孤立的的话题，真正好的人才培养应该将课题研究同检验科日常工作的实践紧密结合，实现‘训战合一’。”冯宣运提到，近年来，迈瑞医疗通过多种形式的探索和创新，强化学科建设，通过多种科研项目和研讨会，提高我国临床检验能力，进一步推动在临床检验领域中国标准的制定。“我们想做中国人自己的体外诊断标准，建立适合中国人群的参考范围和专家共识。” 冯宣运称。