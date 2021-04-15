《中华医学美学美容杂志》鼻整形组稿中心授牌仪式举办

4月13日，《中华医学美学美容杂志》（以下简称《杂志》）鼻整形美容组稿中心授牌仪式在京举办。

《中华医学美学美容杂志》编辑部主任、卫生部高级职称考试命题专家组成员，同时也是此次专项组稿授牌仪式的发起人之一杜太超表示，近两年来，医疗美容行业的学术氛围正趋于浓厚，越来越多专项专家加入到学术团队里。为了进一步规范稿件质量和学术专业度，《杂志》组稿中心将建立一种更高效、更严谨、更具针对性的筛选制度，让专业的人发挥自己的优势所长。

联合丽格董事长李滨表示，医美行业的本质就是技术+服务，从学术理论科研技术到实践成果上。“在专科化、精细化医疗时代，我们不仅要积极开展鼻整形领域的学术研究和科学研究，也要积极进行相关的实践工作。”他说。

北京米扬院长巫文云表示，北京米扬自2013年成立后就确定了“医疗为本、以人为先”的核心，成为《杂志》的组稿中心和技术支持单位后，将肩负起组稿中心的责任和义务，希望通过《杂志》鼻整形组稿中心的成立，为更多的求美者提供获得正确鼻整形知识的平台。

北京米扬主任夏正义表示：“鼻整形鼻修复组稿中心的成立，让有经验有学术的鼻整形专家帮助快速审稿，指出问题、提出意见，再进行修改和完善，可以大大缩短文章发表的周期，也减少了临床医生修改文章的困惑。”