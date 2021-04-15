高热腹痛看急诊 一碟鱼生似“元凶”

说起鱼生，喜欢吃的人觉得它入口顺滑、味道鲜美。不过，你可知道，大快朵颐过足嘴瘾之后，却可能有寄生虫在体内“安家落户”。专家提醒，食用鱼生感染肝吸虫风险大，成虫潜伏期可长达二三十年。

21岁的小何上月底因高热腹痛前往广州医科大学附属第二医院急诊，接受血常规检查发现白细胞及嗜酸性粒细胞显著升高，初步考虑“急性胃肠炎”。但在接受抗感染治疗后，她的症状并没有明显缓解。

到底怎么回事？医生对小何进一步完善腹部CT检查，结果发现她的肝脏有多发低密度灶。该院感染科主任医师罗润齐应邀前去会诊。评估各项检查资料后，他问小何：“几个月前甚至几年前，你有没有食用过未煮熟的鱼？”

在罗医生耐心引导下，小何回忆起两个多月前过春节，在顺德家中聚餐时曾吃过一碟鱼生。

“但鱼是自家池塘养殖的，后来还在清水里养殖了几天才吃呢！难道也会有问题？”小何疑惑不解。

“寄生虫囊蚴往往藏在鱼肉里，这种处理方式是无法清除寄生虫的。”罗医生继续追问，“鱼塘上游是否建有厕所？”小何点了点头。

经过一番详细的问诊后，罗医生判断，小何吃过鱼生，考虑她感染肝吸虫的可能性很大，于是立即让她做寄生虫抗体相关检查。结果，小何的肝吸虫、猪囊尾蚴、裂头蚴、包虫四项抗体指标均显示为阳性。随后，经过4天住院治疗，口服吡喹酮驱虫后，小何发热、腹痛等症状消失了，血常规、大便常规等指标显著改善，顺利康复出院了。

小何说：“以后还是要管住嘴！回去也要提醒家人到医院检查一下更放心。”

肝吸虫成虫潜伏期 可长达二三十年

据广医二院感染科罗润齐主任医师介绍，该院每月至少发现15-20例肝吸虫病例。感染肝吸虫后，轻者无临床症状，重者可出现像小何这样的急性发热、腹痛、胆道感染，不及时干预，有进展成为肝纤维、肝硬化甚至肝癌的风险。此外，肝吸虫病的潜伏期较长，从食用受污染的食物到出现疾病症状往往间隔时间较长，因此一开始会归因于“急性胃肠炎”。肝吸虫成虫在人体内寄生可达20-30年，要等到肝脏出问题了，经检查才会发现。（记者翁淑贤 通讯员王俊洁、朱一艺、许咏怡）