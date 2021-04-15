微信上看病也能刷医保

根据国家卫生健康委例行新闻发布会最新公布信息，我国已建成互联网医院超1100家，同时明确将继续推进“互联网+”医疗服务医保支付工作开展。从全国落地情况来看，广东省再次领跑在全国前列。截至目前，广州、深圳、东莞等地20多家互联网医院已开通医保支付线上结算。

目前，广东省参保人可通过“广东医保”和“我的医保”微信公众号、粤省事小程序、微信城市服务以及各地市医保局和医院公众号等微信多个渠道激活并使用医保电子凭证，除基本就医看病“一码通”服务外，在广州医科大学附属第二医院、广东省人民医院、深圳市人民医院、东莞市中医院等互联网医院还可享受线上医保结算服务。

作为全国医保电子凭证首批试点省份之一，自2020年1月份以来，广东省大力推广医保电子凭证在全省落地。截至目前，广东省医保电子凭证已覆盖超27000家两定机构（医保定点医疗机构和定点药店），两定机构覆盖率在全国范围内业首屈一指。

去年疫情期间，不少慢性病患者不便于到医院就诊、续方。在此背景之下，广州、东莞等多家医院开展试点，推动“互联网+”慢性病医疗服务纳入医保报销范围。广州医科大学附属第二医院、广东省人民医院等多家医院通过微信公众号开通了互联网医院服务，慢病患者实现了在线复诊、开药续方、药品配送到家，还可直接使用微信进行医保个账支付。（记者何雪华 通讯员粤医保）