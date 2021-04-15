HPV疫苗有望免费接种

4月15日-21日是全国肿瘤防治宣传周，社会高度关注相关话题。记者发现，宣传周前，广东省卫生健康委回应3份与肿瘤防治尤其是筛查相关的省政协委员提案，披露目前广东正积极研究适龄女性HPV疫苗免费接种、建议重点考虑将七大癌种筛查纳入体检医保支付范围等重要信息。

多份提案关注“癌症早筛”

今年1月，广东省政协十二届四次会议期间，多位省政协委员提出与癌症筛查相关的提案，比如：

蒋宇扬委员提出《关于多管齐下将癌症早筛逐步纳入医保报销范畴的提案》（第20210635号）；

胡献委员提出《关于将成熟防癌筛查项目纳入医保门诊支付范畴，提高公众参与早筛积极性的提案》（第20210674号）；

聂竹青委员提出《关于我省率先为适龄妇女提供免费“两癌”筛查，关爱女性身体健康的提案》（第20210561号）；

陈高燕委员提出《关于健全我省农村留守妇女关爱服务体系的提案》（第20210239号）等。

委员们关注癌症防控体系建设，建议提高居民的癌症防治积极性、依从性，通过主动筛查，提高癌症早期发现率，早筛早诊早治，提升肿瘤防治效果。

回复

广东正研究适龄女性HPV疫苗免费接种

女性尤其关注的HPV疫苗接种有新进展——目前广东省正在积极研究适龄女性HPV疫苗免费接种工作。

省卫健委在对省政协委员提案的会办意见中提出，世界卫生组织（WHO）在《加速消除宫颈癌全球战略》中提出各国要在2030年前走上消除宫颈癌的道路，我国也积极承诺“中国全力支持WHO加速消除宫颈癌战略。”

为达到世界卫生组织的策略目标：到2030年，90%的女孩在15岁之前完成人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗接种，国家拟推动试点先行，鼓励有条件的地区积极采用多种筹资模式，逐步开展HPV疫苗免费接种，为推广HPV疫苗接种探索适宜经验。

据了解，国家鼓励有条件的省份把HPV疫苗纳入免费接种范围，广东争取成为首批试点省份，因此目前正在积极研究适龄女性HPV疫苗免费接种工作。

可选择低成本高效益的癌症筛查技术纳入医保

对于委员们提出“癌症早筛”“防癌筛查”纳入医保的问题，省卫健委会办意见回应，可选择低成本高效益的癌症筛查技术纳入医保。

省卫健委建议，组织多部门、相关专业领域专家召开专题研讨会，研究制定筛查效果好、成本效益高的筛查技术方案纳入医保，并根据筛查各项费用进行成本核算，确定支付形式以及支付比例等，核算医保支付负担。

其中，从癌种上考虑，广东省常见恶性肿瘤包括肺癌、乳腺癌、结直肠癌、肝癌、鼻咽癌、宫颈癌、胃癌等，肿瘤负担接近总癌症人群的70%，结合危险因素和发病率及死亡率高的癌种，省卫健委建议作为重点考虑纳入体检医保支付的范围，可优先覆盖高发年龄段。

推荐结直肠癌与鼻咽癌筛查技术

不过，从癌症筛查的技术成熟度来考虑，省卫健委会办意见也“直言”回复，虽然肝癌是广东省高发癌种之一，但筛查手段尚不成熟，不建议重点考虑肝癌筛查；推荐的是结直肠癌与鼻咽癌这两大癌症筛查较为成熟的适宜技术。

省卫健委表示，根据国内外经验，结直肠癌的筛查技术最为成熟，筛查方法主要为大便潜血结合肠道内镜检查，筛查效果良好。根据本省早诊早治项目开展经验，结直肠癌早诊率可达80%以上，并且肠镜检查正常的人群，保护期可长达5-10年。鉴于其良好的效果和成本效益，大多数西方国家已经将结直肠癌筛查纳入医保范围。

而鼻咽癌作为广东省地方特色肿瘤，发病率也处于全球最高水平，目前鼻咽癌筛查技术为EB病毒抗体检测结合鼻咽纤维镜检查，筛查方法简便、可行，在本省的高发病人群中也显示可提高早诊率，降低死亡率，筛查效果明显。

广东免费筛查癌症覆盖10地市6癌种

在会办意见与回复中，广东省卫健委也重点介绍了广东全省癌症防控体系搭建与完善的进展与成效。

据了解，近年来，省委、省政府高度重视全省癌症防治工作，出台了《广东省卫生事业发展“十三五”规划》《广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》《健康广东实施意见》。2019年，按照《健康中国行动-癌症防治实施方案（2019-2022年）》工作部署，全省积极推进癌症防控体系建设，目前已确立14家市级癌症防治中心和5家县级癌症防治中心，将逐步建成省-市-区县-社区的多级癌症防治网络。同时，围绕癌症规范化筛查工作开展全省癌症筛查医师的规范化培训，全面提高癌症筛查的质量。

扩大癌症早诊早治范围

事实上，广东一直不断扩大癌症早诊早治范围。

近年来，广东积极开展肺癌、结直肠癌等常见癌种的免费筛查工作，覆盖地市和癌种已由原来的6地区4癌种扩大到10地市6癌种，即肺癌、肝癌、乳腺癌、上消化道癌、结直肠癌、鼻咽癌；城市癌症早诊早治项目中包括了肺癌、乳腺癌、上消化道癌、结直肠癌、肝癌。

据统计，共完成60566人高危评估以及56716例高危人群的临床检查；农村癌症早诊早治项目，包括结直肠癌、鼻咽癌、肝癌、上消化道癌，完成56716人次诊断性筛查，在筛查出的905例异常病例中有746例为早期诊断病例，早诊率达82.4%。

女性“两癌”免费筛查补助提高到236.1元

广东一直积极推进包括乳腺癌、宫颈癌的农村妇女“两癌”免费检查项目。

2017年开始在全省实施免费“两癌”筛查项目。项目覆盖粤东粤西粤北地区和江门部分地区共90个县（市、区）、150万名35-64岁城乡妇女。

2017年-2019年，省财政投入专项资金2.7亿元，为146万名35-64岁农村妇女提供一次免费“两癌”筛查；2020年-2022年，省财政厅拟继续投入专项经费3.2亿元延续项目，为150万名35-64岁城乡妇女提供一次免费“两癌”筛查，惠及更多适龄妇女。

从2009年至今，广东省“两癌”免费筛查项目从国家项目县扩展到粤东粤西粤北90个县（市、区），筛查对象从农村妇女扩大到城乡妇女，补助标准也从128元提高到236.1元，提高了筛查覆盖面和质量，提升了妇女参与筛查的积极性。（记者 何雪华）